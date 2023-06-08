CNN сообщил о потерях ВСУ после начала контрнаступления

Телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в личном составе и военной технике, поскольку столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением российских сил. По информации CNN, речь идет о первой попытке ВСУ прорвать позиции России на востоке Украины. Между тем Генштаб Украины в комментарии Reuters опроверг информацию о начале контрнаступления.

Точные данные о потерях СNN не приводит, однако один из чиновников описал их как «значительные». По данным телеканала, ВСУ потеряли несколько американских бронемашин MRAP. Российские войска, пишет CNN, оказали ожесточенное сопротивление при помощи противотанковых ракет, гранат и минометов.

Между тем чиновники сказали CNN, что понесенные потери, как ожидается, не повлияют на исход украинского контрнаступления. Западные союзники считают, что ВСУ требуется время и новые поставки. При этом CNN отмечает успехи украинской армии на востоке в районе Бахмута.

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что в результате попытки прорвать оборону российских войск в Запорожской области ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Вчера, 7 июня, по его словам, силы Украины были остановлены на четырех направлениях, потеряли 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин. О потерях российских сил в эти дни он не сказал.

О наступлении украинской армии сегодня, 8 июня, также сообщала газета The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ, находящихся на линии фронта. Военнослужащие отметили, что на Запорожском направлении ведутся бои. Представитель Генштаба ВСУ заявил, что не обладает информацией о начале контрнаступления, и отказался комментировать информацию анонимных источников. Начало наступления также отрицал секретарь СНБО Алексей Данилов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 5 и 6 июня говорила, что ВСУ продвигаются на участках бахмутского направления.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян