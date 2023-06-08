WP: украинские бойцы сообщили о начале полномасштабного наступления ВСУ

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на линии фронта, в разговоре с The Washington Post (WP) сообщили, что украинская армия приступила к масштабному контрнаступлению. Военнослужащие отмечают, что о серьезном продвижении пока говорить не приходится, на Запорожском направлении ведутся ожесточенные бои.

В разговоре с изданием боец подразделения, которое принимает участие в наступлении в Запорожье, рассказал о «продолжающихся тяжелых боях». «На поле очень сложно. Наша артиллерия и авиация работают, но и русские работают. Это тяжело для нас и для них (российских сил). Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как мы хотели»,— добавил военный, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.

Спикер пресс-центра сил обороны ВСУ оперативной группы «Таврия» Валерий Шершень подтвердил «повышение активности» в Запорожской области, но не стал раскрывать, является ли это началом контрнаступления.

Информацию о попытке наступления ВСУ в Запорожской области подтверждает и российское Министерство обороны. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВСУ сегодня, в ночь на 8 июня, предприняли безуспешную попытку прорыва обороны ВС РФ на запорожском направлении силами до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники. «Противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами»,— добавил господин Шойгу.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что масштабное украинское контрнаступление пока еще не началось. По словам украинского чиновника, когда наступательные действия ВСУ начнутся, «их увидят все». В Минобороны Украины о начале масштабного контрнаступления не сообщали.

Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в НАТО и разведке одной из европейских стран сообщил, что западные страны увидели признаки начала контрнаступления: они отметили активизацию боевых действий на востоке Украины за последние 48 часов. Собеседники издания сообщили, что при помощи артиллерийских ударов ВСУ проверяли степень уязвимости российских позиций.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов