Шойгу сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сегодня ночью, 8 июня, 1,5 тыс. украинских военных и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону российских войск в Запорожской области. По словам министра, силы Украины были отброшены в результате работы разведки, «превентивного удара артиллерии» и авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны»,— сообщил министр. «В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава»,— сказал он.

По словам Сергея Шойгу, на четырех направлениях силы Украины были остановлены и с «большими потерями» отошли. «За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения»,— заявил он.

Вчера, 7 июня, Сергей Шойгу заявил, что на протяжении последних трех дней вооруженные силы Украины пытались перейти в контрнаступление. По его словам, на всех участках контрнаступление удалось отразить. По данным министра, при отражении наступления погиб 71 российский военный, еще 210 были ранены.

О последствиях ввода войск России на Украину— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина