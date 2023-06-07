Секретарь СНБО Данилов: ВСУ не приступали к контрнаступлению, когда оно начнется, его увидят все

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ еще не приступили к контрнаступлению. Он заверил, что, когда оно начнется, об этом «узнают все». Тем временем Министерства обороны Украины и России уже сообщали о наступлении украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Все это неправда. Наши военные решат, когда все это начнется. Когда мы начнем контрнаступление, об этом узнают все, они увидят это»,— сказал Алексей Данилов в интервью Reuters.

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что российские силы отразили попытки наступления ВСУ на пяти направлениях 4 июня и на семи направлениях 5 июня. Между тем замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что к 6 июня украинские силы продвинулись на участках бахмутского направления на 200–1100 м. По ее словам, Бахмут — эпицентр наступления. Российское Минобороны говорило о наступлении на южнодонецком направлении.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и разведке одной из европейских стран сообщил, что западные страны увидели признаки начала контрнаступления: они отметили активизацию боевых действий на востоке Украины за последние 48 часов. Собеседники издания сообщили, что при помощи артиллерийских ударов ВСУ проверяли степень уязвимости российских позиций.

Источники в Белом доме газеты The Washington Post рассказали, что контрнаступление началось 5 июня с удара в нескольких районах на южном направлении. По информации источников, украинские подразделения прошли через заминированные районы и продвинулись на 5–10 км на некоторых участках.

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Лусине Баласян