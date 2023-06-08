Что происходит после ввода войск России на Украину. День 470-й

Губернатор Гладков заявил, что над Белгородом по двум воздушным целям сработала система ПВО. Херсонские власти сообщили, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз после разрушения Каховской ГЭС. По словам гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, и придется отстраивать новую станцию. Американский производитель одежды и обуви VF Corporation решил закрыть свои магазины в России, а местное подразделение перевести на оптовые поставки. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:26. Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к взрывам на «Северных потоках» и ведению боевых действий на территории Белгородской области. Об этом он заявил в интервью Die Welt и Politico.

9:18. Движение автотранспорта на Крымском мосту, где шли антитеррористические учения, восстановлено, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе эксплуатирующей организации Упрдор «Тамань».

9:13. Нидерланды и Украина оказывают давление на Испанию, чтобы Мадрид поставил Киеву системы противоракетной обороны Patriot, пишет Pais.

9:12. Крымский мост перекрыли в среду утром из-за антитеррористических учений. Предварительно, они продлятся полчаса, сообщил журналистам министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

9:04. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости» заявил, что после восстановления Артемовска может быть проведен официальный референдум о названии города, но уже сейчас есть понимание, что местные жители поддерживают утвержденный ныне вариант.

9:01. МАГАТЭ намерено провести ротацию своих инспекторов на Запорожской АЭС на следующей неделе, но планы требуют согласования с министерствами обороны России и Украины, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

8:58. Власти Казахстана не ограничивали работу банковского сектора, касающуюся переводов в рублях, банки сами определяют критерии работы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

8:52. Бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен полагает, что некоторые страны альянса могут направить войска на Украину — Guardian.

8:50. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 82 руб. В последний раз американская валюта находилась на этом уровне 17 апреля. Курс евро впервые с 4 мая превысил 88 руб.

8:48. УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) сообщила о задержании агента Службы внешней разведки Украины Михаила Михайленко. Утверждается, что мужчина прибыл в ДНР, чтобы собирать информацию о силовиках и местах дислокации вооруженных сил России.

8:48. В Новой Каховке продолжает снижаться уровень воды после затопления при разрушении Каховской ГЭС. Он снизился примерно на 1,2 метра, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. МЧС РФ за сутки эвакуировало больше 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области.

8:41. Единоразовые выплаты в размере 10 тыс. руб. начнут получать с 9 июня жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:34. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом по двум воздушным целям сработала система ПВО.

8:34. Всемирный банк оценит ущерб от разрушения Каховской ГЭС.

Фотогалерея Последствия прорыва Каховской ГЭС Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 22 В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Смотреть

8:34. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть запасные варианты подачи охлаждающей воды, поэтому ситуация на ЗАЭС не изменится в ближайшие месяцы.