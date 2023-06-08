Рубль отходит от курса

Рубль слабеет третий день подряд. Курс доллара ушел за 82 руб., евро — за 88 руб. На таком уровне американская валюта торговалась в последний раз в середине апреля. В то же время ее торговая активность на Мосбирже с расчетами «завтра» устремилась к минимумам этого года, составив $684 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С чем связано падение рубля? И насколько продолжительным оно будет? Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков указывает на увеличившиеся объемы закупок товаров из Китая: «За последние месяцы у нас серьезно начал развиваться импорт, что видно из тех же китайских данных. Например, за май у нас хоть и положительное сальдо торгового баланса с КНР, но оно уже не такое значительное, как, например, в январе и феврале.

Если смотреть по цифрам роста экспорта России в Китай и поставок из Китая в Россию, они поменяли динамику. В начале года больше увеличивался российский экспорт, а сейчас — китайский, за пять месяцев он вырос на 75%. Это говорит о том, что в последнее время импортные операции пылесосят рынок валюты, и из-за этого рубль слабеет.

Плюс не закончились операции по конвертации средств, полученных иностранными компаниями от продажи российских активов, что тоже создает дополнительный спрос на валюту. Сейчас рубль достаточно слаб, но, наверное, это все-таки временно, и через какой-то период вернемся к значению 80 или более низким.

Мы на этих отметках были не так давно, а на фоне налогового периода возвращались практически к 80, даже заходили ниже 80. К 82 мы пришли за счет роста импорта весной. Вряд ли будет 85 руб. или 90 руб. за доллар. При 100 можно будет говорить о валютном кризисе. Это сейчас кому-то нужно? Я думаю, что нет».

В апреле курс доллара достиг максимума за последний год — 83,5 руб. Евро в моменте практически поднялся до отметки в 96 руб. Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков допускает, что ситуация повторится и российская валюта вновь обновит минимумы: «В Турции проходили выборы, в мае президент Эрдоган сделал бесплатным газ для жителей на месяц. Несложно догадаться, что отсрочки по расчетам за топливо в республике связаны как раз с предвыборной кампанией.

К тому же известна проблема, связанная с рупией. У нас растет импорт из Китая, но при этом импорт из Индии пока еще остается слабым. Поставки нефти у нас туда увеличились. Второй момент — спрос. Мы видим сокращение объемов ОПЕК+, наше сокращение, словесные интервенции Саудовской Аравии. Если страны предпринимают такие действия, это говорит о том, что в какой-то степени спрос, конечно, снижается.

Плюс ко всему нас "обрадовал" Всемирный банк, отмечая, что глобальный рост мировой экономики в 2023 году замедляется, чуть ли не предрек нам Великую депрессию. Это, конечно же, тоже в определенной степени закладывает не очень позитивные ожидания на рынках. Динамика рубля связана с притоком и оттоком средств при импорте и экспорте.

Вполне вероятно, что сейчас мы движемся психологически к максимумам этого года и можем прийти к 85 руб. за доллар или даже выше.

Что касается продолжительности такой ситуации, если КНР не начнет восстанавливаться в полной степени, не покажет улучшения в ближайшей перспективе, то мы увидим некую негативную тенденцию. Китай опубликовал данные по экспорту-импорту, и юань ощутимо просел по отношению к основным валютам, туда же пошел и рубль. Если мировая экономика и экономика Китая не покажут позитивные тенденции, мы можем вернуться и к максимуму прошлого года».

9 июня состоится очередное заседание Центробанка, на котором регулятор примет решение об уровне ключевой ставки. Последний раз ЦБ менял показатель в сентябре, снизив его на 50 базисных пунктов. С того времени ставка остается неизменной — 7,5%. По мнению большинства экономистов, опрошенных СМИ, сохранится она и на этот раз.

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Александр Рассохин