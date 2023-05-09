Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Товарооборот РФ и Китая вырос на 41% за четыре месяца 2023 года

Товарооборот России и Китая в январе—апреле составил $71,15 млрд. Показатель вырос на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Темпы роста товарооборота ускорились: в январе—марте показатель увеличился на 38,7%.

Информацию Главного таможенного управления КНР приводит ТАСС. Экспорт из КНР в РФ составил $33,69 млрд, что на 67,2% больше, чем годом ранее. Импорт из России вырос до $39,46 млрд (+24,8%). В апреле Россия направила в Китай товары на $19,23 млрд, Китай поставил в Россию продукцию на $9,61 млрд.

В 2022 году взаимная торговля КНР и РФ выросла почти на 30% на фоне переориентации на Восток российского экспорта и импорта. По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина в Москве Пекин и Москва договорились наращивать товарооборот и «оптимизировать» его структуру, развивать логистику, повышать уровень финансовой кооперации.

Подробнее о планах — в материале «Ъ» «Технологии заманивают ресурсами».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...