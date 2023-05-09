Товарооборот РФ и Китая вырос на 41% за четыре месяца 2023 года

Товарооборот России и Китая в январе—апреле составил $71,15 млрд. Показатель вырос на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Темпы роста товарооборота ускорились: в январе—марте показатель увеличился на 38,7%.

Информацию Главного таможенного управления КНР приводит ТАСС. Экспорт из КНР в РФ составил $33,69 млрд, что на 67,2% больше, чем годом ранее. Импорт из России вырос до $39,46 млрд (+24,8%). В апреле Россия направила в Китай товары на $19,23 млрд, Китай поставил в Россию продукцию на $9,61 млрд.

В 2022 году взаимная торговля КНР и РФ выросла почти на 30% на фоне переориентации на Восток российского экспорта и импорта. По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина в Москве Пекин и Москва договорились наращивать товарооборот и «оптимизировать» его структуру, развивать логистику, повышать уровень финансовой кооперации.

Подробнее о планах — в материале «Ъ» «Технологии заманивают ресурсами».

Леонид Уварчев