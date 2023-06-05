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Коммерсантъ FM
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Промышленность хочет крепкий рубль

Курс мешает компаниям снижать издержки и растить инвестиции

Опросы ЦБ и другие конъюнктурные исследования показывают новый рост издержек и инвестиционных намерений российских компаний. Опросы Института Гайдара фиксируют: для снижения первых и реализации вторых предприятиям нужен сильный рубль. Несмотря на пересмотр вниз ожиданий по цене нефти Urals, макроэкономический же консенсус-прогноз ЦБ ожидания укрепления рубля фиксирует — но лишь до конца года.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как и другие конъюнктурные индикаторы состояния дел в промышленности, опросные опережающие показатели Института Гайдара (ИЭП) в мае 2023 года продолжали указывать на исторически высокий уровень деловой активности и ожиданий в секторе. Их незначительное охлаждение в апреле сменилось фактически стабилизацией в мае (см. “Ъ” от 1 июня). При этом, по опросам ИЭП и Росстата, среди всех ограничений «неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив» сохраняет самое сильное негативное влияние на промышленный рост, хотя ко второму кварталу 2023 году негативное воздействие этого фактора снизилось до 43% упоминаний (после локального максимума в 63% в июле 2022 года, см. график). В период «ковидного кризиса» частота его упоминаний была выше — 72%. «Похоже, что крупнейший со времен Великой Отечественной войны военный конфликт оказался более понятен промышленности, чем пандемия», — отмечает автор исследования Сергей Цухло. Сдерживающий эффект внутреннего спроса (второй по влиянию фактор) был и остается не по-кризисному скромным в силу беспрецедентного импортозамещения, считает он.

Следующими же в рейтинге ограничений промышленного роста оказались слабость внешнего спроса и «слабый рубль и удорожание импортного оборудования и сырья». Если в октябре 2022 года последнее сдерживало рост выпуска по мнению 6%, то в апреле 2023 года — уже 30% компаний. Детальное исследование ИЭП о нужном предприятиям курсе (регулярно проводится с 2015 года) в апреле 2023 года указывает, что самый большой спрос на укрепление рубля промышленность традиционно предъявляет в связи с себестоимостью выпуска — об этом говорит 71% предприятий. Дальнейшее же ослабление курса заставит перейти на более дешевые комплектующие и сырье только 5% компаний, и лишь в 8% говорят о независимости издержек от курса рубля.

Второй по масштабу запрос на крепкий рубль создает инвестактивность предприятий — он будет стимулировать рост закупок машин и оборудования у 60% отечественных заводов, и лишь 4% производителей увязывают рост капвложений с ослаблением рубля. Рост внутреннего спроса большинство (54%) предприятий тоже связывает с укреплением курса рубля. Традиционные воззрения (ослабление валюты — отказ от дорожающего импорта — рост внутреннего спроса) разделяют только 13% респондентов. «Объяснение нетрадиционного взгляда на связь курса национальной валюты и внутреннего спроса», по словам господина Цухло, в том, что укрепление рубля означает удешевление импортных комплектующих, замены которым либо нет в РФ, либо она снизит конкурентоспособность отечественной продукции.

Аналитики, которых опрашивает ЦБ, в мае ждали, что в 2023 году нефть Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году — $60 за баррель ($64) и останется на этом уровне в 2025 году ($62). На этом фоне консенсус по-прежнему предполагает плавное ослабление рубля в среднесрочном периоде — 76,9 руб. за $1 в среднем в 2023 году, 77,9 руб. в 2024 году и 79,5 руб. в 2025 году. «Для достижения среднегодового курса в 76,9 руб. в остаток года курс в среднем должен быть равен 77,5 против текущих порядка 80,8 руб. за доллар»,— отмечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры».

Артем Чугунов

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