Нефтеюани не торопятся с рынка

В июне продажи Минфином валюты для финансирования дефицита бюджета не остановятся — расходование накоплений прошлых лет не только продолжится, но и ускорится почти вдвое. Банку России по поручению министерства придется продать в июне нефтеюаней на $918 млн, или на 3,6 млрд руб. в день (2 млрд руб. в мае). Формальная причина — «недобор» нефтегазовых доходов в мае и прогноз его роста в июне. Надежды на то, что в июне доходы от продажи энергоресурсов превысят базовый уровень и Минфин вернется к накоплению резервов, не сбылись — и помешало этому не падение цен на нефть, а статистический эффект от неравномерного поступления в бюджет нефтяного налога на дополнительный доход, без которого нефтегазовые доходы в мае выросли бы на 22,3%. Впрочем, с учетом будущего укрепления рубля отказ Минфина уходить с валютного рынка позволит ему экономить резервы и поддержит стабильность курса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Минфин в июне увеличит почти вдвое объем ежедневных продаж иностранной валюты из резервов — за месяц Банк России по поручению ведомства должен продать иностранной валюты на 74,6 млрд руб. ($918 млн), дневные объемы продаж в рублевом эквиваленте с 7 июня по 6 июля вырастут почти вдвое — до 3,6 млрд руб. (с 2 млрд руб. с 10 мая по 6 июня). Причина — формальное сокращение нефтегазовых доходов бюджета в мае: по данным Минфина, они упали против апреля на 11,9%, до 570,7 млрд руб., на 30,6 млрд руб. сильнее ожиданий.

При этом еще в апреле Минфин предполагал, что в мае до базового уровня ему не хватит лишь 8,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 мая), а ряд аналитиков допускал, что в июне нефтегазовые поступления превысят планку, рассчитанную из бюджетного правила с учетом поступлений предыдущих месяцев, и трата резервов сменится их накоплением. Ежемесячные продажи накопленных в прежние годы резервов до июня действительно снижались — в 1,8 раза в мае, в 1,5 раза в апреле и в 1,6 раза в марте. С начала года из ФНБ было продано юаней и золота почти на 450 млрд руб.— эти средства направляются на покрытие «недостачи» нефтегазовых доходов бюджета.

Переход к пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году, как сообщал в середине апреля замглавы Минфина Владимир Колычев, может произойти при «устойчивом» превышении ценами Urals отметки $60 за баррель. В мае, однако, средняя цена на нефть Urals упала до $53,34 за баррель — на 9% к апрельским $58,63 и на 32% к маю 2022 года.

При этом детальная разбивка данных, опубликованная Минфином, свидетельствует о том, что, несмотря на снижение цен, в действительности фактические поступления в бюджет от нефти и газа не падали, а росли — на 22,3% к данным апреля, вероятно — за счет роста объемов добычи и поставок (с 2022 года правительство закрыло публикацию детальных данных о внешней торговле, но иные объяснения росту сборов пошлин при падении цен на нефть вряд ли возможны). Так, поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в мае по сравнению с апрелем выросли на 17,4%, или 104,4 млрд руб., экспортной пошлины — на 15,8%, или 9 млрд руб. Только пошлина и НДПИ на нефть и газовый конденсат принесли бюджету 617,7 млрд руб., что на 24,1% выше уровня апреля. Снижался (лишь на 4%) только объем поступлений от экспортной пошлины и НДПИ на газ (до 144,9 млрд руб.). Колебания объемов поддержки нефтяной отрасли менялись незначительно — субсидии нефтепереработчикам в мае подросли (до 91 млрд руб. с 79,3 млрд руб. в апреле), а выплаты нефтекомпаниям по демпферу — слегка сократились (до 103,5 млрд руб. со 107,2 млрд руб. соответственно) — и на итоговый показатель влияли слабо; более заметные изменения проявятся в этой сфере ближе к осени.

В итоге «снижение» нефтегазовых доходов оказалось практически полностью обеспечено особенностями учета поступлений налога на дополнительный доход (НДД), который уплачивается в квартальном графике. После объемных поступлений в апреле они сократились в мае на 180 млрд руб., до 5,4 млрд руб., и этот провал с избытком компенсировал рост доходов от экспорта углеводородов и НДПИ. При этом сам Минфин в комментариях к данным отмечает, что «прогнозный и базовый объем поступлений НДД равномерно распределяется в текущем квартале на каждый месяц соответствующего квартала» — а майская цифра поступлений НДД в 5,4 млрд руб. не может быть ни прогнозной, ни базовой; вероятно, она будет пересмотрена позднее — в понедельник Минфин на запрос “Ъ” не ответил.

Из-за падения цены Urals выросли и оценки Минфином недополученных нефтегазовых доходов в июне — до 44 млрд руб.

В совокупности с майскими «статистическими» потерями в 30,6 млрд руб. это и создает необходимость конвертации в рубли в июне резервов на 74,6 млрд руб. Это, отметим, позволит Минфину продолжить продажи валюты из ФНБ по сравнительно высокому курсу — что с учетом ожидаемого укрепления рубля до конца года даст министерству возможность эффективнее тратить резервы для финансирования бюджетного дефицита, одновременно наполняя ликвидностью валютный рынок.

Олег Сапожков