Экс-генсек НАТО: некоторые члены альянса могут отправить войска на Украину, если ей не предоставят гарантии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что некоторые страны альянса, в том числе Польша и страны Прибалтики, могут отправить свои войска на Украину, если государства блока не смогут предоставить Киеву гарантий безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андерс Фог Расмуссен

Фото: Tom Little, Reuters Андерс Фог Расмуссен

Фото: Tom Little, Reuters

«Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения Украины вперед, существует вероятность, что некоторые страны по отдельности будут принимать меры. Мы знаем, что Польша принимает активное участие в оказании конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще более активно участвовать в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, в том числе и путем ввода войск на территорию Украины»,— сказал господин Расмуссен в интервью The Guardian.

Экс-генсек НАТО считает, что Польша может собрать коалицию желающих оказывать усиленную поддержку Украине, если на июльском саммите альянса в Вильнюсе Киев ничего не добьется. Господин Расмуссен призвал не недооценивать «чувства поляков», потому что Западная Европа долго не прислушивалась к предупреждениям Польши об «истинном русском мышлении».

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Киев надеется получить от альянса по итогам саммита в Вильнюсе приглашение в НАТО. Однако господин Зеленский в начале июня усомнился в такой перспективе. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что по итогам саммита страны объявят пакет «политической и практической» поддержки Украины. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также исключал приглашение Киева в НАТО в ближайшее время.

Что ожидает Киев от саммита НАТО — в материале «Ъ» «Кто в ЕС, кто по альянс».

Эрдни Кагалтынов