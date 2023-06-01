Зеленский публично усомнился в перспективе вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды страны на вступление в НАТО становятся все более отдаленными по мере того, как члены альянса откладывают этот вопрос. По его словам, осенью Киеву необходимо «четкое положительное решение» по получению статуса кандидата.
Владимир Зеленский
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Украинцы не видят четкого положительного ответа о присоединении к ЕС и НАТО. А наши надежды становятся все более отдаленными. Очень жаль, что мне приходится выражать разочарование здесь»,— сказал украинский президент на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Молдавии (цитата по ТАСС).
Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно пояснял, что в случае одобрения заявки НАТО придется обратиться к пятой статье своего устава: нападение на страну—члена НАТО требует ответа со стороны всех членов альянса. Правила альянса также не позволяют принимать страну с незавершенным территориальным конфликтом.
Между тем Владимир Зеленский в мае признавал, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания военного конфликта с Россией. Однако, по его словам, стране нужны гарантии вступления в альянс после окончания боевых действий.
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