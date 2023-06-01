Зеленский призвал все граничащие с РФ европейские страны вступить в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил намерение Киева вступить в НАТО желанием достичь мира. В связи с этим он призвал все другие европейские страны, граничащие с РФ, также добиваться членства в Евросоюзе и НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из европейских стран, граничащих с Россией, в Североатлантический альянс не входят только Белоруссия, Грузия и Украина. В Евросоюз, кроме этих стран, не входит также Норвегия.

«Недавно китайский журналист спросил меня: почему НАТО? Ответ прост: когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны. <...> Нам нужен мир, справедливый мир. Поэтому все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы она атаковала их, должны стать полноценными участниками ЕС и НАТО»,— сказал господин Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Видеозапись выступления опубликована в его Telegram-канале.

Украинский президент также отметил, что Киев не видит «четкого положительного ответа о присоединении к ЕС и НАТО», а надежды «становятся все более отдаленными». Он надеется, что Украина получит приглашение вступить в НАТО уже на июльском саммите альянса в Вильнюсе.

Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. По данным Financial Times, США, Германия и Венгрия выступают против попыток некоторых стран предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в НАТО на июльском саммите альянса.

О перспективах членства в НАТО — в материале «Ъ» «Осло и соловьи».

Леонид Уварчев