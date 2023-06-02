Министр обороны Великобритании: Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вильнюсе

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал союзников быть реалистами и признать, что Украину не пригласят в НАТО в ближайшее время, в том числе на саммите в Вильнюсе 11–12 июля. Он заявил, что НАТО и Евросоюз не должны повторять ошибок прошлого и давать Украине чрезмерные обещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бен Уоллес

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы должны быть реалистами и сказать: "Это не произойдет в Вильнюсе; это (вступление Украины в НАТО.— "Ъ") не произойдет в ближайшее время"»,— сказал господин Уоллес в интервью The Washington Post.

Министр заявил, что ряд стран готовы заключить с Украиной двусторонние и многосторонние соглашения «о взаимной обороне» и взять на себя обязательства по наращиванию военного потенциала страны. По мнению господина Уоллеса, такие договоры могут стать для Украины «не стопроцентной, но схожей» со вступлением в Североатлантический альянс альтернативой.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. При этом ранее он признавал, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания военного конфликта с Россией.

1 июня господин Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что надежды страны на вступление в НАТО становятся все более отдаленными. «Летом — в Вильнюсе, на саммите НАТО — нужно четкое приглашение Украины к членству, нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО»,— подчеркнул президент.

Подробнее о том, как прошел саммит в Кишиневе, — в публикации «Ъ» «Кто в ЕС, кто по альянс».

Эрдни Кагалтынов