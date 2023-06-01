Блинкен пообещал пакет «политической и практической» поддержки Украины по итогам саммита НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе Украина получит «крепкий пакет поддержки». По его словам, Североатлантический альянс настроен на укрепление политических отношений с Киевом и приведение Украины к стандартам НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Reuters Энтони Блинкен

Фото: Reuters

«Что касается Украины, в Вильнюсе, когда лидеры соберутся на саммит, мы и наши друзья на Украине ожидаем очень крепкий пакет политической и практической поддержки»,— сказал господин Блинкен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента. По словам госсекретаря, в преддверии саммита НАТО его страны-участницы сосредоточены на создании «средне- и долгосрочного потенциала сдерживания и обороны» Украины.

Как утверждает госсекретарь, все союзники поддерживают согласованное на саммите в Бухаресте в 2008 году обязательство принять Украину в альянс. «Из сегодняшнего совещания было ясно, что все союзники поддерживают бухарестское заявление и нет никаких разногласий по этому предложению»,— отметил он. Тем не менее господин Блинкен отметил, что любые шаги в НАТО принимаются на основе консенсуса.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Киев надеется получить от альянса по итогам саммита в Вильнюсе приглашение в НАТО. Однако господин Зеленский сегодня, 1 июня, усомнился в такой перспективе.

О перспективах членства в НАТО — в материале «Ъ» «Осло и соловьи».

Леонид Уварчев