Акционеры «Норникеля» поддержали решение о невыплате дивидендов

Акционеры российской горно-металлургической компании «Норникель» (крупнейший в мире производитель никеля и палладия) поддержали решение о невыплате дивидендов по итогам 2022 года. Оно было поддержано большинством голосов.

«Прибыль ПАО "ГМК «Норильский никель»" по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать»,— говорится в сообщении компании на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации». За проголосовало 59,35%, против — 40,53%, воздержались 0,11%. Акционеры также утвердили годовой отчет, российскую бухгалтерскую отчетность и консолидированную финансовую отчетность компании по МСФО за 2022 год.

По итогам 2021 года совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 1166,22 руб. на одну обыкновенную акцию (около $15,55).

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дивиденды не вписались в сценарий».

Мария Федотова