Байден о разрушении Каховской ГЭС: США будут помогать Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал разрушение дамбы Каховской ГЭС, которое произошло вчера утром, 6 июня. Он пообещал, что Белый дом поможет Украине.

«Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине»,— сказал господин Байден, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал России после разрушения дамбы Каховской ГЭС (цитата по ТАСС).

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США пока не знают, кто несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Сейчас власти США пытаются выяснить последствия обрушения плотины.

Утром 6 июня обрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих над подконтрольных им территориях.

Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве дамбы. Также высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Подробнее — в материале «Небратская ГЭС».

Эрдни Кагалтынов