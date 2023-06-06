Белый дом пока не знает причин разрушения Каховской ГЭС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не знают, кто несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Сейчас власти США пытаются выяснить последствия обрушения плотины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины»,— сообщил Джон Кирби на брифинге, его слова приводит Reuters. «Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло»,— добавил он.

Часть плотины Каховской ГЭС обрушилась рано утром 6 июня. Сооружения гидроэлектростанции ушли под воду. Были затоплены города Новая Каховка, Алешки, частично Херсон. В Днепр вылилось 150 тонн машинного масла. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о затоплении от 35 до 70 населенных пунктов, а также о «больших проблемах» с питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Россия и Украина обвиняют в подрыве ГЭС друг друга. Также Россию обвиняет в подрыве дамбы Евросоюз. По одной из версий, плотина могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина устроила теракт на Каховской ГЭС из-за неудачного наступления. Официальные лица Украины говорили, что подрыв Россией Каховской ГЭС не изменит планы наступления ВСУ.

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