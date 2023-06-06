Россия призвала генсека ООН осудить Украину за подрыв Каховской ГЭС

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ призывает генерального секретаря организации Антониу Гутерриша осудить подрыв Каховской ГЭС, который, по словам дипломата, была совершен «киевским режимом». Об этом господин Небензя заявил в ходе заседание Совбеза ООН по поводу разрушения Каховской ГЭС.

«Призываем генерального секретаря ООН дать наконец объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их. Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС. Недопустимо, чтобы повторилась ситуация с трагедией в Буче или подрывом трубопровода “Северный поток”»,— заявил постпред России при ООН.

Ранее сегодня, 6 июня, Василий Небензя заявил, что Россия созовет заседание Совбеза ООН по поводу разрушения Каховской ГЭС. В свою очередь, постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что его страна также направила формальный запрос о проведении срочного заседания Совбеза.

Каховская ГЭС обрушилась сегодня утром. Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих над подконтрольных им территориях. В российской части Херсонской области эвакуировали около 900 человек.

Москва и Киев обвиняют в этом друг друга. Также высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов