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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Власть

Замглавы Минобороны Евкуров рассказал, как изменилась подготовка бойцов для СВО

09.10.2026, 07:50
Российская армия при проведении СВО ушла от требований, которые мешали командиру быстро готовить солдат, рассказал замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров. По его словам, в армии «отказались от условностей», что помогло «создать благоприятные условия для командира».
«Мы меняли программы несколько раз в сторону увеличения сроков подготовки, понимая, что это необходимо. А еще ушли от мирного времени в плане наставлений, курсов, требований безопасности и так далее и перешли к реальности»,— заявил замминистра в интервью новому журналу «Политика».
Юнус-Бек Евкуров также говорил, что при проведении российской военной операции на Украине были допущены «сбои». Как пояснил замглавы Минобороны, применяемые во время боевых действий технологии «постоянно трансформируются, в связи с чем приходится постоянно вырабатывать эффективные меры и способы противодействия».
Подробнее о новом журнале — в материале «Ъ».
Минобороны
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