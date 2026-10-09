Замглавы Минобороны Евкуров рассказал, как изменилась подготовка бойцов для СВО

«Мы меняли программы несколько раз в сторону увеличения сроков подготовки, понимая, что это необходимо. А еще ушли от мирного времени в плане наставлений, курсов, требований безопасности и так далее и перешли к реальности»,— заявил замминистра в интервью новому журналу «Политика».