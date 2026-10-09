ФНС объяснила, почему дети получают письма от налоговой

В частности, налогоплательщиками считают несовершеннолетних с правом собственности на имущество или доли в нем, которое они могли получить по наследству, в подарок либо им выделена доля в праве на квартиру, купленную на средства маткапитала. Родители ребенка вправе совершать от его имени сделки и платить за него налоги.