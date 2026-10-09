ФНС объяснила, почему дети получают письма от налоговой
09.10.2026, 07:32
Дети, в собственности у которых есть земельные участки и недвижимость, по закону признаны налогоплательщиками. Им отправляют письма о необходимости уплаты налога, но фактически оплату от их имени обязаны проводить родители, опекуны или законные представители, заявили «РИА Новости» в Федеральной налоговой службе (ФНС).
В частности, налогоплательщиками считают несовершеннолетних с правом собственности на имущество или доли в нем, которое они могли получить по наследству, в подарок либо им выделена доля в праве на квартиру, купленную на средства маткапитала. Родители ребенка вправе совершать от его имени сделки и платить за него налоги.
Если возраст ребенка составляет от 14 до 18 лет, он может самостоятельно совершать сделки, но с письменного согласия родителей. Налоговое уведомление налогоплательщику отправляют не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа, напомнили в ФНС.
С октября налоговая стала пристальнее следить за компаниями, в которых работают родственники. В сервисе оценки бизнеса появится специальная маркировка для фирм, которыми руководят или владеют члены одной семьи: супруги, родители, дети, братья или сестры. Главная цель нововведений — выявить искусственное дробление бизнеса, следует из проекта приказа ФНС.