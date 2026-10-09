Мал карат да дорог
Мелкие бриллианты стали драйверами восстановления рынка
09.10.2026, 08:00
В сентябре 2026 года мировые цены на алмазы продолжили восстановление, при этом, по данным Rapaport News, наибольший рост показали мелкие камни высокого качества. Впрочем, глобальный индекс IDEX к концу сентября перешел к снижению и продолжил его в октябре. Аналитики не ожидают роста цен до конца 2026 года, кроме точечных всплесков под праздники в Индии и США или в ожидании введения Вашингтоном пошлин 100% в отношении индийских бриллиантов.
В сентябре 2026 года мировые цены на алмазы продолжили восстановление, причем главными драйверами этого роста стали мелкие камни высокого качества, следует из материалов Rapaport News. Несмотря на традиционное сезонное затишье, связанное с еврейскими праздниками в мировых центрах продажи бриллиантов (США, Бельгии и Израиле), а также религиозными фестивалями в Индии, рыночная ситуация заметно улучшилась. Согласно индексу Rapaport Trade Diamond Index (RAPI), бриллианты массой 0,3 карата подорожали за отчетный месяц на 3,2%, а камни весом 0,5 карата — на 2,5%. Более крупные экземпляры также показали положительную динамику: индекс для 1-каратных камней вырос на 0,3%, а для 3-каратных — на 1,5%. С начала года именно мелкий сегмент продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты: с января стоимость 0,3-каратных камней взлетела на 15,1%, а 0,5-каратных — на 5,8%. Но более крупные бриллианты подешевели: 1-каратные потеряли 5,7% стоимости, а 3-каратные — 0,5%.
62 процента
году к году составило снижение в денежном выражении закупок Индией российских алмазов в первом полугодии 2026 года.
Представитель АЛРОСА (30% мировой добычи), опираясь на данные официальной статистики, подтверждает, что с начала года цены на круглые бриллианты популярных размеров показывают положительный тренд. Никанор Халин, старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер», отмечает, что в сентябре цены на бриллианты выросли на 0,3–3,2% месяц к месяцу в основных категориях. Однако, подчеркивает он, цены все еще значительно ниже показателей прошлого года. Более того, глобальный индекс цен на бриллианты IDEX с конца сентября 2026 года снова перешел к снижению. Господин Халин не ожидает заметных изменений в мировых ценах на алмазы до конца 2026 года. В базовом сценарии «Эйлер» прогнозирует, что IDEX сможет перейти к росту только со следующего года — на 7% в 2027 году и на 15% в 2028 году. По мнению аналитика, ключевым фактором, от которого будет зависеть состояние отрасли, остается восстановление дисциплины предложения на рынке природных алмазов. Кроме того, Никанор Халин полагает, что ожидаемое закрытие сделки по выделению или продаже De Beers из группы Anglo American на среднесрочном горизонте может привести к упорядочиванию поставок и, как следствие, началу структурного разворота в ценах.
Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов подтверждает, что за последние три месяца наблюдалась положительная динамика почти по всем категориям: 0,3 карата прибавили 6,5%, 0,5 карата — 6,7%, 1 карат — 1%, 2 карата остались на уровне 0%, а 3 карата выросли на 2%. По его словам, на горизонте года рынок ожидает возможного роста цен еще на 10%. Конечный спрос на украшения с бриллиантами в денежном выражении в 2026 году, очевидно, будет выше уровня 2025 года, полагает он. По словам эксперта, рост спроса на украшения в США составляет 4–5% год к году, при этом средний чек вырос на 16%, что говорит о смещении потребления в премиальный сегмент. Индия остается вторым по величине рынком, где также отмечается положительная динамика продаж, а Гонконг показывает свыше 20% роста продаж товаров класса люкс, включающих ювелирные украшения с бриллиантами, добавляет он.
Партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко предлагает более консервативный взгляд на краткосрочную перспективу с учетом того, что IDEX в начале октября опустился ниже отметки 82. Она ожидает, что до конца года цены останутся на текущем уровне или будут незначительно повышаться всплесками к традиционным праздникам в Индии и США (Дивали, День Благодарения, Рождество и Новый год). Кроме того, поддержку ценам в моменте может оказать ожидание введения США 100-процентных пошлин в отношении Индии, в преддверии которого индийские продавцы будут стремиться поставить на американский рынок больше продукции, что временно подстегнет спрос.
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 8