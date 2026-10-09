Мал карат да дорог

Представитель АЛРОСА (30% мировой добычи), опираясь на данные официальной статистики, подтверждает, что с начала года цены на круглые бриллианты популярных размеров показывают положительный тренд. Никанор Халин, старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер», отмечает, что в сентябре цены на бриллианты выросли на 0,3–3,2% месяц к месяцу в основных категориях. Однако, подчеркивает он, цены все еще значительно ниже показателей прошлого года. Более того, глобальный индекс цен на бриллианты IDEX с конца сентября 2026 года снова перешел к снижению. Господин Халин не ожидает заметных изменений в мировых ценах на алмазы до конца 2026 года. В базовом сценарии «Эйлер» прогнозирует, что IDEX сможет перейти к росту только со следующего года — на 7% в 2027 году и на 15% в 2028 году. По мнению аналитика, ключевым фактором, от которого будет зависеть состояние отрасли, остается восстановление дисциплины предложения на рынке природных алмазов. Кроме того, Никанор Халин полагает, что ожидаемое закрытие сделки по выделению или продаже De Beers из группы Anglo American на среднесрочном горизонте может привести к упорядочиванию поставок и, как следствие, началу структурного разворота в ценах.