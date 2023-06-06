В подконтрольной России части Херсонской области эвакуировано 900 человек после разрушения ГЭС

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что из прибрежных населенных пунктов Херсонской области эвакуированы около 900 человек. Это произошло из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. В эфире «Первого канала» он также сообщил, что три населенных пункта затоплены.

«Проходит эвакуация, поставка воды и продуктов питания»,— сообщил господин Леонтьев (цитата по Telegram-каналу администрации Новокаховского городского округа). По словам главы администрации, Новая Каховка полностью обесточена.

Для эвакуации жителей из пострадавших от подтопления населенных пунктов в Новую Каховку, Алешки и Голую Пристань направлено 53 автобуса. Соответствующее поручение дал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает администрация Херсонской области.

«Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе инфраструктуры»,— сказал господин Леонтьев в эфире ТВ (цитата по «Прайму»).

По словам Владимира Леонтьева, верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела. Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 м, максимально вода может подняться до 12 м, сообщили также региональные власти.

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Мария Федотова