Место Кира Стармера в парламенте займет бывшая беженка из Сомали
09.10.2026, 07:43
Место покинувшего в сентябре британский парламент бывшего премьер-министра Кира Стармера займет представительница правящей Лейбористской партии, глава муниципального совета лондонского района Камден Сагал Абди-Вали. На довыборах в Палату общин в избирательном округе Холборн-энд-Сент-Панкрас она набрала 45,17% голосов, сообщает Financial Times.
Сагал Абди-Вали, прибывшая в Великобританию в середине 1990-х годов в качестве беженки из Сомали, набрала почти 12,3 тыс. голосов и стала первой женщиной-депутатом от этого округа. Явка составила 39%, что значительно ниже 54% на всеобщих выборах 2024 года.
Лейбористы сохранили за собой мандат господина Стармера в борьбе с лидером партии «Зеленых» Заком Полански (32,81% голосов). Этот результат лейбористы расценивают как поддержку нового премьер-министра Энди Бернема и доказательство того, что партия способна вернуть избирателей, склонявшихся к «Зеленым».
Позиции «Зеленых» в опросах общественного мнения резко упали с июля, когда Бернем пришел к власти. Сейчас у лейбористов 27% поддержки против 11% у «Зеленых». Неудача господина Полански на выборах, вероятно, вызовет новые вопросы к его руководству партией — даже несмотря на то, что при нем число членов партии выросло более чем втрое и превысило 200 тыс. человек.