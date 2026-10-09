Место Кира Стармера в парламенте займет бывшая беженка из Сомали

Позиции «Зеленых» в опросах общественного мнения резко упали с июля, когда Бернем пришел к власти. Сейчас у лейбористов 27% поддержки против 11% у «Зеленых». Неудача господина Полански на выборах, вероятно, вызовет новые вопросы к его руководству партией — даже несмотря на то, что при нем число членов партии выросло более чем втрое и превысило 200 тыс. человек.