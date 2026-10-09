Девять человек ранены при атаке БПЛА в Калужской области
09.10.2026, 07:45
Девять человек пострадали при атаке БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram. Пятерых из них госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии.
По информации главы региона, всего над регионом за ночь было уничтожено 26 БПЛА. Дроны были сбиты над Малоярославецком, Перемышльском и Ферзиковском муниципальными округами, а также Калугой.
Повреждения зафиксированы в Калуге и в двух муниципальных округах, добавил господин Шапша. На местах работают оперативные службы.
Ранее в аэропорту Калуги были введены ограничения. По информации Росавиации, воздушная гавань не обслуживала авиарейсы с 13 часов дня четверга. Сейчас мера отменена.