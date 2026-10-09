Anthropic запретила оскорблять нейросеть

Кроме защиты моделей от такого поведения Anthropic уточнила и расширила список запрещенных сфер применения нейросети. В частности, Claude запрещено использовать для вмешательства в выборы, создания инфраструктуры слежки, разработки ПО для управления оружием и принятия решений в уголовном процессе.