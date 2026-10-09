Anthropic запретила оскорблять нейросеть
09.10.2026, 07:54
Компания Anthropic запретила «бессмысленное оскорбительное или жестокое поведение» по отношению к своим ИИ-моделям. Ограничение введено в плановом обновлении Политики использования, которое вступит в силу 12 ноября.
В компании сообщили, что новое правило не затронет обычные проявления досады, споры, «мрачные творческие темы» или тестирование и исследования моделей.
Нововведение перекликается с уже действующим инструментом защиты на платформах Claude.ai и Claude Code. Он позволяет модели самостоятельно завершать диалог при постоянной и необоснованной агрессии собеседника.
Кроме защиты моделей от такого поведения Anthropic уточнила и расширила список запрещенных сфер применения нейросети. В частности, Claude запрещено использовать для вмешательства в выборы, создания инфраструктуры слежки, разработки ПО для управления оружием и принятия решений в уголовном процессе.