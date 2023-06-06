Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН по поводу разрушения Каховской ГЭС, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. В свою очередь, постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что его страна также направила формальный запрос о проведении срочного заседания Совбеза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar, Reuters Фото: Mike Segar, Reuters

«Мы запросили. Срочно, но не могу сказать точное время»,— сказал Василий Небензя журналистам (цитата по ТАСС). Господин Небензя отверг обвинения, что Каховскую ГЭС разрушила Россия.

Как пишет ТАСС, в представительстве ОАЭ, которые председательствуют в Совбезе в июне, подтвердили получение запроса Украины. Ранее в МИД Украины говорили, что заседание по его инициативе может пройти 6 или 7 июня.

Каховская ГЭС обрушилась сегодня. Новая Каховка, Алешки и Херсон частично затоплены. На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений ввели режим ЧС. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Россия и Украина проводят эвакуацию живущих над подконтрольных им территориях. В российской части Херсонской области эвакуировали около 900 человек.

Москва и Киев обвиняют в этом друг друга. Также высказывалась версия, что плотина разрушилась сама из-за ранее полученных повреждений. Следственный комитет России возбудил дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС, Генпрокуратура Украины — по статьям об экоциде и нарушении законов войны. В ВСУ говорили, что подрыв ГЭС не приведет к изменению планов украинского контрнаступления.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко