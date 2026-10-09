Динамовца судят за пионерскую «Зорьку»
Спортивного функционера обвиняют в крупных хищениях
09.10.2026, 08:00
В Москве суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего первого зампреда московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского. Бывший спортивный функционер предстал перед судом уже в третий раз. На этот раз ему вменили в вину два эпизода мошенничества, связанного с хищением 50-процентной доли двух соучредителей столичного ООО «Андим», владевшего бывшим пионерлагерем «Зорька» и землей в районе Киевского шоссе. По версии следствия, путем махинаций все имущество компании стоимостью свыше 400 млн руб. было выведено на подконтрольную фигуранту организацию, а потерпевшие, оценившие свои доли в $3,7 млн, ничего не получили.
Когда в Тушинском райсуде устанавливали личность подсудимого, 67-летний Владимир Михалевский сообщил, что является пенсионером, а на вопрос судьи о том, имеются ли у него заболевания и инвалидность, ответил: «Много».
Согласно оглашенному прокурором обвинительному заключению, Владимир Михалевский совершил два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в составе организованной группы. Ее участниками следствие, в частности, считает зятя Владимира Михалевского Михаила Семенова, бывшего гендиректора ООО «Андим» Евгения Курбанова и трудившегося два десятка лет водителем у главного подсудимого Юрия Ковалева. Предметом хищения следствие называет две доли в «Андим». Организация владела 14,7 га земли в районе Киевского шоссе и рядом строений, в которых ранее функционировал пионерлагерь «Зорька».
Речь идет о 30,83% доли, собственником которой являлся дальний родственник подсудимого Александр Багирян, а также 19,17% уставного капитала, собственником которых была гражданка Австрии, проживающая в США, Сюзанна Фавахири.
По версии обвинения, преступления были совершены в 2016–2017 годах. Зная, что госпожа Фавахири 27 апреля 2016 года нотариально оформила намерение выйти из числа участников общества и намерена получить стоимость своей доли, Владимир Михалевский, являвшийся фактическим владельцем половины общества (это было оформлено на его дочь), решил завладеть активом.
Согласно материалам дела, для этого соучастники убедили господина Багиряна продать свою долю действовавшему по доверенности от дочери Михалевского Михаилу Семенову по номинальной стоимости в 3 тыс. руб.
Параллельно с этим был оформлен с ним безденежный договор займа, по которому Владимир Михалевский обещал передать родственнику в счет доли $2 млн 158 тыс. Однако никаких денег он так и не получил, как и госпожа Фавахири. Последней за продажу ее доли пообещали $1,5 млн, а в случае невозможности оплаты — квартиру площадью 244 кв. м с машино-местом на Петровском бульваре.
Впоследствии оба потерпевших обратились в арбитраж, отсудив у «Андим» фактическую стоимость своих долей: госпожа Фавахири — 75,9 млн руб., а господин Багирян — $2,2 млн и еще $500 тыс. штрафа. Однако получить средства они не смогли, так как соучастники фактически сделали из фирмы компанию-«пустышку», внеся все ее имущество стоимостью 438,3 млн руб. в качестве вклада в уставный капитал подконтрольной им фирмы — ООО «ИнвестДевелопингГрупп», единственным учредителем которой выступил бывший водитель Владимира Михалевского Юрий Ковалев.
И хотя сами потерпевшие оценили причиненный им ущерб в $3,7 млн ($1,5 млн и $2,7 млн), проведенная по делу экспертиза определила причиненный госпоже Фавахири ущерб в 36,2 млн руб., а господину Багиряну — в 58,2 млн руб.
Сам Владимир Михалевский в суде заявил, что считает себя невиновным, а обвинение ему непонятно. «Мне не предъявляли это обвинение»,— сказал фигурант. Его адвокат Алексей Ралдугин заявил, что в мае 2026 года следствие УВД по Северо-Восточному округу предъявило его подзащитному иную редакцию обвинения, а уже после поступления дела в суд защита выяснила, что фабула радикально отличается от предыдущей. Адвокат отметил, что новое обвинение «существенно ухудшает» положение его подзащитного, поскольку в нем указаны иное место и время окончания преступления, что позволило отсрочить наступление десятилетнего срока давности, который сместился с 26 декабря 2026 года на 7 февраля 2027 года. В подтверждение своих доводов защитник просил истребовать материалы дела с прежней фабулой обвинения из Бабушкинского суд Москвы, который этим летом ограничил его подзащитного в ознакомлении с делом. Также «в связи с подменой» обвинения защитник ходатайствовал о возвращении дела прокурору, а фактически — на доследование. Когда же судья не нашла для этого оснований, адвокат заявил ей отвод. Но и эта просьба не была удовлетворена.
После этого суд допросил потерпевшего Александра Багиряна. Он рассказал, что, действительно, в 2016 году переуступил свою долю Михаилу Семенову, рассчитывая получить ее стоимость до декабря 2017 года. Однако до настоящего времени денег он так и не получил.
«После того как в 2017 году у меня убили отца, я бегал и требовал от Михалевского, чтобы он отдал хоть какие-то деньги, потом пошел в суд и отсудил $2,7 млн»,— рассказал потерпевший.
По его словам, то, что его обманули, он понял сразу: «Никто не выходил на переговоры и ни копейки мне не выплатил. Из доводов было: “Подожди, да подожди”. И вот прошло десять лет»,— посетовал бизнесмен.
Госпожа Фавахири в суд не пришла. Ее адвокат представил справку о том, что его доверительница, проживающая в Калифорнии, является инвалидом-колясочником. Суд огласил ее показания, в которых она также заявила об обмане со стороны Владимира Михалевского.
Последний, как ранее писал “Ъ”, уже дважды был судим. В первый раз его привлекли к ответственности за хищение у общества «Динамо» 21,4 млн руб. Однако в 2021 году Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству защиты прекратил дело за истечением срока давности. Похожим образом закончился в марте 2026 года и второй процесс, в рамках которого Владимиру Михалевскому вменяли в вину хищение 27 млн руб. у совладелицы банка РСИ Беллы Захарян. Тогда подсудимый Михалевский получил три года колонии, но за сроком давности был освобожден от наказания.
По словам адвоката подсудимого Алексея Ралдугина, отношения его подзащитного с потерпевшими носили гражданско-правовой характер. Он полагает, что предъявленное фигуранту обвинение не попадает под «мошенничество» и в случае с госпожой Фавахири могло бы квалифицироваться как «причинение имущественного вреда» (ст. 165 УК РФ), срок давности за которое составляет шесть лет и истек еще до возбуждения уголовного дела. Сам подсудимый посетовал, что следствие даже не допросило госпожу Фавахири, за которую показания на следствии давал ее адвокат. При этом ей, по словам фигуранта, предлагали различные варианты компенсации за долю, но она отказалась. В свою очередь, представляющая интересы Фавахири адвокат Полина Власюк заявила “Ъ”, что никто компенсацию ее подзащитной не предлагал.