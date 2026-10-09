Динамовца судят за пионерскую «Зорьку»

Сам Владимир Михалевский в суде заявил, что считает себя невиновным, а обвинение ему непонятно. «Мне не предъявляли это обвинение»,— сказал фигурант. Его адвокат Алексей Ралдугин заявил, что в мае 2026 года следствие УВД по Северо-Восточному округу предъявило его подзащитному иную редакцию обвинения, а уже после поступления дела в суд защита выяснила, что фабула радикально отличается от предыдущей. Адвокат отметил, что новое обвинение «существенно ухудшает» положение его подзащитного, поскольку в нем указаны иное место и время окончания преступления, что позволило отсрочить наступление десятилетнего срока давности, который сместился с 26 декабря 2026 года на 7 февраля 2027 года. В подтверждение своих доводов защитник просил истребовать материалы дела с прежней фабулой обвинения из Бабушкинского суд Москвы, который этим летом ограничил его подзащитного в ознакомлении с делом. Также «в связи с подменой» обвинения защитник ходатайствовал о возвращении дела прокурору, а фактически — на доследование. Когда же судья не нашла для этого оснований, адвокат заявил ей отвод. Но и эта просьба не была удовлетворена.