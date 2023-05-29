Главу суда заменил его зам

Исполняющим обязанности главы Шестого кассационного суда стал Алексей Жарков. Он был заместителем уволенного по решению ВККС председателя суда Александра Ефанова. По мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, господин Жарков — «ближайший соратник и наперсник» Александра Ефанова. Так, в 2000–2006 годах господин Жарков работал его заместителем в Самарском гарнизонном военном суде, а затем возглавил это учреждение. ВККС решила досрочно прекратить полномочия председателя кассационного суда Александра Ефанова на прошлой неделе из-за сведений, поступивших в контрольный орган от Александра Хинштейна — он заподозрил судью в коррупции.

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Фото: Шестой кассационный суд общей юрисдикции Алексей Жарков

Фото: Шестой кассационный суд общей юрисдикции

На должность исполняющего обязанности председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции назначен Алексей Жарков. До этого он работал заместителем уволенного по решению ВККС председателя суда Александра Ефанова.

Алексей Жарков — уроженец Чебоксар. В судебной системе он работает с 1990 года. С 1990 по 1996 год господин Жарков был членом Военного трибунала Биробиджанского гарнизона Дальневосточного военного округа. Затем около четырех лет он занимал пост судьи Дальневосточного окружного военного суда. С 2000 по 2006 год замещал председателя Самарского гарнизонного военного суда, после этого возглавил этот суд. С 2017 по 2019 год мужчина был главой Кировского районного суда Самары. Должность заместителя председателя Шестого кассационного суда он занял с мая 2019 года.

По мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, исполняющий обязанности главы суда Алексей Жарков — «ближайший соратник и наперсник» Александра Ефанова: «В 2000–2006 годах Жарков работал его заместителем, а затем сменил Ефанова на посту председателя Самарского гарнизонного военного суда. Назначать Жаркова — все равно что возвращать Ефанова».

Господин Ефанов был председателем Самарского гарнизонного военного суда в 1996–2005 годах. В июле 2005 года перешел на должность главы Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. Председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции назначен в 2018 году.

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Фото: Шестой кассационный суд общей юрисдикции Александр Ефанов

Фото: Шестой кассационный суд общей юрисдикции

Депутат считает, что при формировании нового суда Александр Ефанов смог пролоббировать назначение большого числа «своих» людей. «60% всех судей Шестой кассации ранее работали именно в судах Самарской области, многие в непосредственном подчинении Ефанова. Из четырех зампредов суда — трое самарцев. Из 12 председателей судебных составов — семеро. …Идеально, чтобы новый председатель не имел вообще никакого отношения к Самарскому региону. Только так можно наконец обеспечить независимость и беспристрастность кассационного суда»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Пресс-служба кассационного суда обещала в ближайшее время направить комментарий по поводу заявлений депутата.

Высшая квалификационная коллегия судей решила досрочно прекратить полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова на прошлой неделе. Его также лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet. Будет ли господин Ефанов подавать жалобу на решение, пока неизвестно — в пресс-службе суда эту тему не комментируют.

«Как отмечает Верховный суд РФ, досрочное прекращение полномочий судьи является наиболее суровой мерой дисциплинарной ответственности, влекущей негативные последствия для судьи, который лишается всех гарантий, связанных с его статусом»,— поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина.

Эксперт подчеркивает, что решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ о досрочном прекращении полномочий Александра Ефанова фактически означает лишение его судейской неприкосновенности, которая предусматривает, помимо прочего, особый порядок привлечения судьи к уголовной ответственности: решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи принимается председателем СК РФ с согласия ВККС РФ.

После решения ВККС РФ Александр Хинштейн направил обращение губернатору Дмитрию Азарову о лишении бывшего судьи звания почетного гражданина Самарской области «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан».

Эту награду Александр Ефанов получил в январе на фоне нарастающего скандала с проверками.

Ранее региональное СУ СКР отказало в возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки Александру Ефанову в виде дорогостоящего автомобиля Toyota Sequoia. Однако прокуратура повторно отменила это постановление. Причиной такого решения стала неполнота проведенной проверки. До этого прокуратура уже отменяла аналогичное постановление СУ СКР по региону по тем же основаниям.

Ани Айвазян, Самара