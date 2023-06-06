Зеленский ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых европейских партнеров «мощное» количество истребителей F-16. Об этом господин Зеленский рассказал на встрече с журналистами в Киеве.

«Я очень рад, что я получил информацию… Приходится договариваться по одному, по два, а здесь было мощное предложение»,— заявил президент Украины (цитата по «Суспільне»).

«Важно, чтобы коалиция эта была договоренностью на бумаге, это может быть в рамках формата "Рамштайн" или на другой платформе, дай бог, мы это дожмем, что касается истребителей. И тогда начнется подготовка всей инфраструктуры, и это не скоро. Понимание, как это делать, есть»,— отметил Владимир Зеленский. По его словам, никакие детали пока не разглашаются. Он также напомнил, что Киеву и партнерам необходимо совместное согласование от США для передачи истребителей.

Ранее издание Politico сообщало, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. При этом Вашингтон еще не определился, будет ли он сам поставлять F-16 Киеву, или же этим займутся европейские союзники.

Тем временем Великобритания и Нидерланды анонсировали международную коалицию для закупок этих истребителей для Украины, а МИД РФ пригрозил Западу «колоссальными» рисками в случае их поставок.

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Мария Федотова