Англосаксции

Пятница, 19 мая, ознаменовалась введением очередных пакетов антироссийских санкций тремя странами. С утра Великобритания пополнила свой санкционный список крупнейшими металлургическими компаниями, компаниями энергетического сектора. пятью банками и финансовыми компаниями, а также персонально — топ-менеджерами и чиновниками. Чуть позже Австралия повторила этот шаг с небольшими вариациями. Затем стало известно о новых ограничительных мерах в отношении российских энергетических, металлургических, транспортных, сервисных компаний со стороны Минторга США. В российских компаниях отмечают, что уже освоили механизмы ведения бизнеса под санкционным давлением. Впрочем, конкретные осложнения от введенных мер, как правило, проявляются не сразу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главными потребителями новых санкций оказались российские металлурги

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Главными потребителями новых санкций оказались российские металлурги

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Закаленные металлурги

Новые санкции Великобритании коснулись прежде всего российского металлургического сектора. Так, под санкции попала Русская медная компания (РМК) и ее основатель Игорь Алтушкин. «Режим санкций в отношении российских компаний и частных лиц действует не один год,— сообщили в РМК.— Компания реализовала комплекс мер для минимизации негативного влияния этого режима, чтобы сохранить производство, обеспечить исполнение обязательств перед контрагентами и партнерами и продолжить реализацию социальных и благотворительных инициатив на территориях присутствия». Там добавили, что влияние новых ограничений на деятельность компании еще предстоит оценить и что управляющая компания и предприятия группы работают в штатном режиме.

«Северсталь» также оказалась под санкциями. В компании “Ъ” напомнили, что ограничения в ее отношении со стороны Великобритании действовали и ранее, так как в санкционный список страны раннее был включен контролирующий акционер «Северстали». «Поэтому дополнительно введенные санкции на деятельность компании не повлияют»,— отметили там. Также в списки попали Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Трубная металлургическая компания (ТМК), Объединенная металлургическая компания (ОМК), Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-сталь» группы «Мечел», золотодобывающий «Полюс».

Компании группы «Полюс» — «Полюс Алдан», «Полюс Красноярск», УК «Полюс», «Полюс Сервис», а также глава компании Алексей Востоков и его предшественник Павел Грачев попали в пятницу и под санкции США.

При этом OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с «Полюсом» и выход из его ценных бумаг до 17 августа.

В американские списки попала и российская структура Polymetal АО «Полиметалл». На 18:30 на Мосбирже акции «Полюса» упали на 3,3%, Polymetal — на 9,5%.

Все российские компании, которые были указаны в пятницу в новом санкционном списке Великобритании, уже либо находятся под санкциями «недружественных» стран, либо столкнулись с определенным санкционным давлением через своих акционеров, отмечает Борис Красноженов из Альфа-банка. «Великобритания не является крупным потребителем металлов, и озвученные санкции не окажут существенного влияния на операционную деятельность российских компаний, на наш взгляд,— говорит он.— Данные компании уже провели существенную работу по изменению бизнес-моделей и логистических цепочек в условиях санкционного давления».

Для металлургов наиболее уязвимым местом в плане санкционного давления остается финансовая логистика, полагает господин Красноженов.

«Российские экспортеры уже столкнулись с ростом требований оборотного капитала, вызванного задержкой платежей,— отмечает эксперт.— В случае усиления давления в данном направлении, мы можем увидеть рост продаж в валютах "дружественных" стран». Исходя из динамики цен на металлы на основных рынках и котировок акций крупных металлургических компаний, добавил он, рынок не продемонстрировал видимой реакции на санкции Великобритании и комментарии с саммита G7.

Санкции класса «река-море»

Под британские санкции попал и ряд транспортных компаний, работающих в секторе морских и речных перевозок. В частности, в списках теперь числится Волжское пароходство, «Совфрахт» (под американскими санкциями с 2016 года), FESCO, «МГ-Флот», «СК Юг», Sun Ship Management (структура «Совкомфлота»). Часть этих компаний в 2022 году были включены в американские санкционные списки. Санкции, анонсированные Великобританией в отношении FESCO, не повлияют на работу группы, сообщили “Ъ” в FESCO, уточнив, что компания работает в штатном режиме.

Ограничения также коснулись нескольких членов совета директоров «Транснефти», «Совкомфлота» и «Газпром нефти»; в последней санкциями затронуто также правление и топ-менеджмент. Первый вице-премьер Андрей Белоусов попал под санкции как председатель совета директоров ОАО РЖД. С ним вместе в список были внесены еще трое членов совета директоров монополии. Великобритания также наложила санкции на девять структур «Росатома», включая производителя углеродного волокна «Юматекс».

Трасти-прощай

Из финансовых организаций в обновленный санкционный список Великобритании попали Росбанк, Металлинвестбанк, ВБРР и Тинькофф-банк, а также компания «М Лизинг». Также под ограничения попал институт развития «Дом.РФ», которому принадлежит одноименный банк. При этом Росбанк и Металлинвестбанк уже находятся под самыми жесткими санкциями, они в SDN-списке США, а Тинькофф-банк, Росбанк и ВБРР — в санкционном списке ЕС (см. “Ъ” от 17 декабря 2022 года, 27 февраля 2023 года). Под санкциями Великобритании с июля 2022 года находился на тот момент мажоритарный владелец Росбанка Владимир Потанин (в настоящее время он не является контролирующим акционером Росбанка). По этой причине ограничения должны были коснуться и банка, который тогда же рекомендовал клиентам не проводить операции с фунтами стерлингов.

Как следует из документов британских властей, финансовые санкции в дополнение к замораживанию активов включают в себя запрет на трастовые услуги.

Британия определяет трастовые услуги как создание и управление трастом или аналогичного соглашения, предоставление офиса, адреса для корреспонденции и др.

В пояснении отмечается ставшая уже традиционной формулировка о том, что лица из санкционного списка могли получать выгоду от поддержки правительства за счет деятельности в секторе финансовых услуг, имеющих важное значение для правительства РФ. В свою очередь, в отношении «М Лизинга» отмечается, что компания участвует в предоставлении услуг, которые могут способствовать дестабилизации Украины.

Как пояснил партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, запрет на трастовые услуги — секторальный и был введен в отношении России еще 16 декабря 2022 года, а в марте 2023 года Великобритания добавила запрет на трастовые услуги как один из видов финансовых санкций.

В целом же финансовые санкции предполагают блокировку активов и запрет субъектов делового оборота вступать или продолжать экономические правоотношения с лицами, находящимися под финансовыми санкциями. Кроме того, уточняет он, в британском праве действует правило «50+», таким образом, под ограничения попадают автоматически все организации, в которых санкционное лицо владеет контрольной долей.

Список юрлиц, на которые распространяются финансовые санкции, расширила и Австралия. Она внесла в него уже находящиеся в американском SDN-списке банк «Санкт-Петербург», МТС-банк, «Уралсиб», «Зенит», УБРиР. Санкции также предполагают заморозку активов. В австралийском санкционном списке оказался и Росфинмониторинг.

Влияние новых санкционных пакетов на российские банки на текущий момент практически нулевое, поскольку ни корреспондентских отношений с банками этих стран, ни каких-либо операций «либо не было совсем, либо они были в пределах погрешности», отмечает гендиректор «Бизнесдрома» Павел Самиев. По его оценке, в первую очередь жесткий эффект дает попадание в SDN-список, тогда как попадание в последующие списки «скорее символический жест».

Фондовый рынок в целом никак не отреагировал на новости о санкциях, по итогам основной торговой сессии снижение индекса Мосбиржи составило символические 0,26%.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина, Ольга Шерункова