«Манчестер Сити» обошел «Реал»

Консалтинговая компания Brand Finance обнародовала ежегодный рейтинг оценки стоимости футбольных клубов. В 2023 году, по версии составителей рейтинга, самым дорогим стал «Манчестер Сити». Бренд клуба оценен в €1,51 млрд. Таким образом, манчестерцы скинули с пьедестала «Реал», который возглавлял рейтинг Brand Finance предыдущие четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Манчестер Сити» после победы в финале Кубка Англии (3 июня 2023 года)

Фото: Paul Childs, Reuters Футболисты «Манчестер Сити» после победы в финале Кубка Англии (3 июня 2023 года)

Фото: Paul Childs, Reuters

Консалтинговая компания Brand Finance обнародовала ежегодный рейтинг оценки стоимости футбольных клубов. Выводы исследователей трудно назвать неожиданными.

Самым дорогим брендом мирового футбола назван «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы оценена в €1,51 млрд, что на 13% больше, чем год назад.

Это не удивительно, так как в нынешнем сезоне манчестерцы выступают выше всяких похвал. «Манчестер Сити» уже обеспечил себе звание чемпиона Англии, выиграл Кубок Англии и находится в шаге от грандиозного хет-трика. Он сложится, если манчестерцы в субботу обыграют «Интер» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, что на протяжении четырех предыдущих лет самым дорогим брендом мирового футбола Brand Finance признавала мадридский «Реал». В этот раз легендарный испанский бренд был оценен лишь в €1,46 млрд, что на 4% меньше, чем год назад. В итоге мадридцы в рейтинге Brand Finance заняли только второе место. Примечательно, что рейтинг Brand Finance базируется, как указано на сайте компании, на опросе 10 тыс. человек в «Европе, Бразилии, Китае и США». Учитывая недавнюю победу манчестерцев над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов, не удивительно, что общественное мнение вытолкнуло вверх подопечных Гвардиолы.

Замкнула пьедестал «Барселона». Бренд каталонцев оценен в €1,4 млрд, что на 4% больше, чем год назад. Поддержку оценке «Барселоны» оказала ее победа в чемпионате Испании. В роли фактора, понижающего оценку, выступали финансовые проблемы, с которыми все еще сталкивается каталонский клуб.

Отметим, что больше половины мест в топ-10 рейтинга, составленного Brand Finance, занимают клубы Английской премьер-лиги.

О лидерстве «Манчестер Сити» уже было сказано. На четвертом месте идет «Манчестер Юнайтед» (€1,361 млрд и плюс 9% к показателям прошлого года), на пятом — «Ливерпуль» (€1,36 млрд и рост на 7%). Еще три английских команды заняли места с 8-го по 10-е, вслед за ПСЖ (€1,13 млрд) и «Баварией» (€1,1 млрд). Так, «Арсенал» оценен в €910 млн, «Тоттенхем» — в €900 млн, «Челси» — в €860 млн.

Впрочем, Brand Finance сохраняет и другой рейтинг, оцениваемый не в деньгах, а в неких баллах, и свидетельствующий не о воображаемой стоимости бренда, а о его силе в восприятии потребителей. И в этом рейтинге первый — снова «Реал». Второй — «Ливерпуль», история которого куда ярче чем та, которую пишет «Манчестер Сити». Третья — «Барселона». «Манчестер Сити» только пятый, вслед за заклятыми соседями из «Манчестер Юнайтед».

Александр Петров