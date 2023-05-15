«Барселона» побила кризис золотом

Окончание глубокого кризиса «Барселоны» формально зафиксировало возвращение ей после четырехлетнего перерыва титула чемпиона Испании. Золото она выиграла очень убедительно, обеспечив его себе за четыре тура до финиша первенства, пусть приравнивать его к обретению статуса трендсеттера клубного футбола все-таки еще рано, учитывая еврокубковый провал. И если с погоней «Барселоны» за чемпионским званием никакой интриги не наблюдалось, то ее очередное межсезонье будет насыщено всякими интригующими моментами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Барселона» и «Эспаньол»

Фото: Eric Alonso / Getty Images Матч между командами «Барселона» и «Эспаньол»

Фото: Eric Alonso / Getty Images

Титул чемпиона Испании «Барселона» завоевала в 34-м туре, обыграв — 4:2 — на выезде соседей из «Эспаньола» и став даже теоретически недосягаемой для отстающего теперь аж на 14 очков «Реала». Он был для нее 27-м в общей сложности, но первым после безумно долгого по меркам клуба перерыва. Предыдущий «Барселона» добыла в 2019 году. В то время 18-летний Гави, 19-летний Алехандро Бальде, 20-летние Ансу Фати и Педри, которые сейчас на ведущих ролях в великой команде, были еще детьми. В то время ее легенда Хави только присматривался к тренерской профессии в Катаре. В то время Жозеп Бартомеу был уважаемым президентом клуба, обреченного на дальнейшее неизбежное процветание под его мудрым руководством. В то время казалось, что лучший из когда-либо воспитанных «Барселоной» футболистов Лионель Месси в ней навеки и никуда деться не может.

На самом деле происшедшие за эти четыре года с «Барселоной» метаморфозы поражают воображение. В 2019 году невозможно было представить, что вскоре она погрязнет в разного рода скандалах, накопит более €1 млрд долгов и окажется в таком плачевном состоянии, что о прежних щедрых инвестициях в усиление состава можно будет забыть. В 2019 году невозможно было представить, что Бартомеу из уважаемого президента превратится в токсичную фигуру, которой придется уходить из клуба, которому за счастье уже не золото, а серебро или даже бронза. В 2019 году невозможно было представить, что Месси, символ, душа и сердце «Барселоны», устав от неурядиц, сбежит из нее и мантию безусловного короля футбола, равного Пеле и Диего Марадоне, обретет, выиграв чемпионат мира в Катаре, уже как лидер французского ПСЖ.

Этот чемпионат Испании, видимо, стоит признать фиксацией окончания глубокого барселонского кризиса, потребовавшего чрезвычайных мер в виде рискованного приглашения на пост неопытного наставника Хави, для которого нынешний сезон оказался первым полноценным в новом качестве, радикального омоложения заявки и применения экстренных финансовых мер вроде продажи значительной части медиаправ ради шикарной селекции минувшего лета: она подарила «Барселоне», например, возглавляющего снайперскую иерархию первенства с 21 голом Роберта Левандовского. Но приравнивать его к возвращению прежнего статуса, видимо, все-таки рано. Прежний статус предполагал успехи и на внутреннем, и на международном фронте, а в еврокубках в текущем сезоне каталонцы потерпели, строго говоря, крах: с Лигой чемпионов попрощались после группового этапа, пропустив вперед «Баварию» и «Интер», из Лиги Европы вылетели в стартовом раунде play-off, не справившись с «Манчестер Юнайтед».

Как ни крути, на выступление команды, претендующей считаться одним из футбольных эталонов, совсем не тянет, какой бы убедительной ни была ее игра в границах Испании, уничтожившая на сей раз интригу в «золотой гонке» загодя.

Зато полно интригующих моментов связано с ближайшим будущим «Барселоны». Важных вопросов — несколько. Как клуб переживет временный отъезд с домашнего стадиона Camp Nou, который будут реконструировать? Остались ли у него еще возможности для второй подряд ударной летней трансферной кампании? Ну, может, не такой дорогой, как предыдущая, но хотя бы не символической. Ведь качественные приобретения явно необходимы, принимая, скажем, во внимание некоторые остающиеся игровые проблемы и уже объявленное решение Серхио Бускетса о расставании с командой: кто-то же должен будет заменить его в опорной зоне?

И есть, наконец, вопрос вопросов. В состоянии ли ставший президентом «Барселоны» вместо оконфузившегося Жозепа Бартомеу Жоан Лапорта выполнить наиболее громкое из своих обещаний и привезти обратно в Каталонию Лионеля Месси? Еще недавно все шло к тому, что сумеет, но в мае оказалось, что существует чересчур мощный саудовский вариант-конкурент, который может помешать «Барселоне» сделать шаг, имеющий гигантское значение точно в имиджевом, а, может, еще и чисто спортивном плане.

Алексей Доспехов