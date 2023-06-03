«Манчестер Сити» завоевал Кубок Англии седьмой раз

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Манчестер Юнайтед» и седьмой раз завоевали Кубок Англии по футболу. Прошедшая в Лондоне на стадионе Wembley встреча завершилась со счетом 2:1.

Капитан «Сити» Гюндоган забил в матче самый быстрый гол в финале Кубка Англии — на 13-й секунде после начала встречи.

Кубок Англии является старейшим футбольным соревнованием в мире, проводится с 1871 года. Рекордсменом по количеству завоеванных Кубков Англии является лондонский «Арсенал» — 14.

20 мая «Манчестер Сити» третий раз подряд стал чемпионом Англии по футболу.

Мария Федотова