«Манчестер Сити» третий раз подряд стал чемпионом Англии по футболу

«Манчестер Сити» завоевал третий подряд титул чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) после того, как находящийся на втором месте «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форесту». После покупки в 2008 году шейхом Абу-Даби Мансуром бен Зайдом Аль Нахайяном это седьмой титул «Манчестер Сити» в АПЛ, всего он выигрывал АПЛ девять раз.

«Арсенал» на выезде уступил «Ноттингем Форесту» со счетом 0:1. Сейчас у «Манчестер Сити» 85 очков, «Арсенал» набрал 81 очко.

21 мая «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Челси».

Мария Федотова