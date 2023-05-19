Сильнее лучшего

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов увенчает матч, в котором 10 июня в Стамбуле встретятся «Интер» и «Манчестер Сити». И английский клуб выйдет на финал, кажется, в каком-то абсолютно беспрецедентном с точки зрения любого наблюдателя статусе — даже не фаворита, а уже почти что состоявшегося победителя. Просто от впечатлений, вызванных весенними манчестерскими выступлениями и особенно ответной полуфинальной игрой главного еврокубка, в которой манчестерцы уничтожили — 4:0 — прошлогоднего триумфатора «Реал», будет безумно трудно отделаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лишь благодаря мастерству своего вратаря Тибо Куртуа «Реал» пропустил от «Манчестер Сити» (вверху форвард английской команды Эрлинг Холанн) всего четыре мяча

Фото: Nick Potts / PA Images / Getty Images Лишь благодаря мастерству своего вратаря Тибо Куртуа «Реал» пропустил от «Манчестер Сити» (вверху форвард английской команды Эрлинг Холанн) всего четыре мяча

Фото: Nick Potts / PA Images / Getty Images

В ближайшие после окончания манчестерского полуфинала часы это было, кажется, обязательной программой для всякого более или менее крупного европейского издания — публиковать увесистые подборки мнений, посвященных игре его хозяев. Мнений обычных болельщиков и серьезных футбольных аналитиков. Совсем коротеньких, иногда из одного слова вроде «Божественно!» или «Восхитительно!», и развернутых, старающихся объяснить соль происшедшего, но вместо толковых и нудноватых рассуждений быстро скатывающихся, по сути, все к той же лирике. Про тренера-перфекциониста Пепа Гвардиолу, который семь лет лепил из «Манчестер Сити» идеальный по структуре, как египетская пирамида, клуб и вот, похоже, наконец, вылепил. Про 11 находящихся на поле футболистов, словно связанных нейронной сетью: думают одинаково и чувствуют друг друга на расстоянии. Про их плотно вплетенные в командную ткань индивидуальные таланты, которые в ткани не растворяются, не бледнеют, а, наоборот, расцветают яркими красками. Про неудержимость Эрлинга Холанна. Про умение возникать на опасном участке злым и хитрым чертиком из табакерки Бернарду Силвы. Про динамизм Кевина Де Брёйне. Про 35 созданных Джеком Грилишем в этой Лиге чемпионов голевых шансов. Про изумительное чтение чужих атак Джоном Стоунзом и Кайлом Уокером. Про невозможное сочетание качеств, которое показал в ответном полуфинале «Манчестер Сити»,— из класса и страсти, из скорости и рассудительности, из мощи и жадности в самом хорошем смысле слова. Ну, все ведь было решено еще взрывом в первом тайме, вылившимся в дубль Силвы и обеспечившим манчестерцам преимущество в два мяча, но голод, желание растерзать испанского гиганта не пропадали и во второй половине.

Эта лирика рождала у обычно сдержанных людей, старающихся припрятать эмоции поглубже, такие смелые заявления, на какие редко решаются. И скажем, Гильем Балаге, считающийся чуть ли не ведущим спецом по испанскому футболу, без колебаний включал в своей колонке для BBC это манчестерское выступление в десятку лучших футбольных перформансов всех времен. Впрочем, бывший форвард сборной Англии Крис Саттон умудрился переплюнуть его, сказав, что если «Манчестер Сити» сохранит форму, то победитель стамбульского финала очевиден — вариантов, интриги нет. И жарких споров по этому вопросу, кстати, не возникало.

В истории Лиги чемпионов состоялось уже три десятка финальных матчей. И далеко не во всех встречались совершенно равные по статусу — вообще или в данный конкретный момент — соперники. Разделение на фаворита и аутсайдера бывало и условным, размытым, и предельно четким. Но в любом случае такой ситуации, как в 2023 году, до сих пор, видимо, не возникало.

Перед финалами Лиги чемпионов всегда находились веские причины сомневаться в фаворите и верить в аутсайдера, как, допустим, в финале двухлетней давности, в котором «Манчестер Сити», впервые подобравшийся вплотную к ценнейшему из клубных призов, встречался с пережившим непростой, с падениями и взлетами, с тренерскими перестановками, сезон «Челси» и, будучи, строго говоря, сильнее, если силу измерять прежде всего стабильностью, результатами на дистанции, все-таки уступил прибавившим, когда это было особенно нужно, лондонцам.

Но где взять эти причины сейчас? «Манчестер Сити» всю весну начиная с марта играет в каком-то исключительном режиме, таком режиме, который помещает его в абсолютно отдельную нишу — в футбольный космос. Он не терпит поражений. В ключевом матче английского первенства он выносит — 4:1 — успевший привыкнуть к лидерству «Арсенал». В play-off Лиги чемпионов он громит — 7:0 — умеющий отбиваться «Лейпциг» и — 4:1 — страшную «Баварию». А его домашняя игра с «Реалом» выглядит окончательным подтверждением исключительности из-за специфических свойств противника, которые так помогли ему в предыдущем розыгрыше, в том числе в полуфинальном противостоянии с английским флагманом, и которые мадридцы вроде бы сохранили в целости и сохранности вместе со всеми своими героями — Каримом Бензема, Винисиусом, Лукой Модричем, Тибо Куртуа, Тони Кросом,— живучести, дару ломать игру. На сей раз от них не было никакого толку, так как «Манчестер Сити» 2022 года и «Манчестер Сити» 2023 года — это разные в смысле высоты полета команды.

И от ощущения, что раз уж даже непрошибаемый «Реал» оказался перед новыми, «прокачанными» до предела манчестерцами бессилен, то вполне земному «Интеру», которому на пути в Стамбул потребовалось не волшебство, а победы над «Порту», «Бенфикой» и «Миланом», ловить в финале совершенно нечего, в следующие три недели некуда будет деться. С ним предстоит мириться и дилетантам, и знатокам, в равной степени восхищенным манчестерским совершенством. Что, впрочем, не отменяет версию насчет того, что вечером 10 июня им придется мириться с тем фактом, что в реальности все не так просто и очевидно, как казалось после избиения, устроенного «Манчестер Сити» «Реалу». Ощущения в футболе — штука такая же зыбкая, ненадежная и на свежую голову спорная, как десятка лучших перформансов в истории.

Алексей Доспехов