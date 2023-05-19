Сильнее лучшего

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов увенчает матч, в котором 10 июня в Стамбуле встретятся «Интер» и «Манчестер Сити». И английский клуб выйдет на финал, кажется, в каком-то абсолютно беспрецедентном с точки зрения любого наблюдателя статусе — даже не фаворита, а уже почти что состоявшегося победителя. Просто от впечатлений, вызванных весенними манчестерскими выступлениями и особенно ответной полуфинальной игрой главного еврокубка, в которой манчестерцы уничтожили — 4:0 — прошлогоднего триумфатора «Реал», будет безумно трудно отделаться.
Лишь благодаря мастерству своего вратаря Тибо Куртуа «Реал» пропустил от «Манчестер Сити» (вверху форвард английской команды Эрлинг Холанн) всего четыре мяча
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В ближайшие после окончания манчестерского полуфинала часы это было, кажется, обязательной программой для всякого более или менее крупного европейского издания — публиковать увесистые подборки мнений, посвященных игре его хозяев. Мнений обычных болельщиков и серьезных футбольных аналитиков. Совсем коротеньких, иногда из одного слова вроде «Божественно!» или «Восхитительно!», и развернутых, старающихся объяснить соль происшедшего, но вместо толковых и нудноватых рассуждений быстро скатывающихся, по сути, все к той же лирике. Про тренера-перфекциониста Пепа Гвардиолу, который семь лет лепил из «Манчестер Сити» идеальный по структуре, как египетская пирамида, клуб и вот, похоже, наконец, вылепил. Про 11 находящихся на поле футболистов, словно связанных нейронной сетью: думают одинаково и чувствуют друг друга на расстоянии. Про их плотно вплетенные в командную ткань индивидуальные таланты, которые в ткани не растворяются, не бледнеют, а, наоборот, расцветают яркими красками. Про неудержимость Эрлинга Холанна. Про умение возникать на опасном участке злым и хитрым чертиком из табакерки Бернарду Силвы. Про динамизм Кевина Де Брёйне. Про 35 созданных Джеком Грилишем в этой Лиге чемпионов голевых шансов. Про изумительное чтение чужих атак Джоном Стоунзом и Кайлом Уокером. Про невозможное сочетание качеств, которое показал в ответном полуфинале «Манчестер Сити»,— из класса и страсти, из скорости и рассудительности, из мощи и жадности в самом хорошем смысле слова. Ну, все ведь было решено еще взрывом в первом тайме, вылившимся в дубль Силвы и обеспечившим манчестерцам преимущество в два мяча, но голод, желание растерзать испанского гиганта не пропадали и во второй половине.
Эта лирика рождала у обычно сдержанных людей, старающихся припрятать эмоции поглубже, такие смелые заявления, на какие редко решаются. И скажем, Гильем Балаге, считающийся чуть ли не ведущим спецом по испанскому футболу, без колебаний включал в своей колонке для BBC это манчестерское выступление в десятку лучших футбольных перформансов всех времен. Впрочем, бывший форвард сборной Англии Крис Саттон умудрился переплюнуть его, сказав, что если «Манчестер Сити» сохранит форму, то победитель стамбульского финала очевиден — вариантов, интриги нет. И жарких споров по этому вопросу, кстати, не возникало.
В истории Лиги чемпионов состоялось уже три десятка финальных матчей. И далеко не во всех встречались совершенно равные по статусу — вообще или в данный конкретный момент — соперники. Разделение на фаворита и аутсайдера бывало и условным, размытым, и предельно четким. Но в любом случае такой ситуации, как в 2023 году, до сих пор, видимо, не возникало.
Перед финалами Лиги чемпионов всегда находились веские причины сомневаться в фаворите и верить в аутсайдера, как, допустим, в финале двухлетней давности, в котором «Манчестер Сити», впервые подобравшийся вплотную к ценнейшему из клубных призов, встречался с пережившим непростой, с падениями и взлетами, с тренерскими перестановками, сезон «Челси» и, будучи, строго говоря, сильнее, если силу измерять прежде всего стабильностью, результатами на дистанции, все-таки уступил прибавившим, когда это было особенно нужно, лондонцам.
Но где взять эти причины сейчас? «Манчестер Сити» всю весну начиная с марта играет в каком-то исключительном режиме, таком режиме, который помещает его в абсолютно отдельную нишу — в футбольный космос. Он не терпит поражений. В ключевом матче английского первенства он выносит — 4:1 — успевший привыкнуть к лидерству «Арсенал». В play-off Лиги чемпионов он громит — 7:0 — умеющий отбиваться «Лейпциг» и — 4:1 — страшную «Баварию». А его домашняя игра с «Реалом» выглядит окончательным подтверждением исключительности из-за специфических свойств противника, которые так помогли ему в предыдущем розыгрыше, в том числе в полуфинальном противостоянии с английским флагманом, и которые мадридцы вроде бы сохранили в целости и сохранности вместе со всеми своими героями — Каримом Бензема, Винисиусом, Лукой Модричем, Тибо Куртуа, Тони Кросом,— живучести, дару ломать игру. На сей раз от них не было никакого толку, так как «Манчестер Сити» 2022 года и «Манчестер Сити» 2023 года — это разные в смысле высоты полета команды.
И от ощущения, что раз уж даже непрошибаемый «Реал» оказался перед новыми, «прокачанными» до предела манчестерцами бессилен, то вполне земному «Интеру», которому на пути в Стамбул потребовалось не волшебство, а победы над «Порту», «Бенфикой» и «Миланом», ловить в финале совершенно нечего, в следующие три недели некуда будет деться. С ним предстоит мириться и дилетантам, и знатокам, в равной степени восхищенным манчестерским совершенством. Что, впрочем, не отменяет версию насчет того, что вечером 10 июня им придется мириться с тем фактом, что в реальности все не так просто и очевидно, как казалось после избиения, устроенного «Манчестер Сити» «Реалу». Ощущения в футболе — штука такая же зыбкая, ненадежная и на свежую голову спорная, как десятка лучших перформансов в истории.
1/2 финала. Ответные матчи
«Интер» (Италия)—«Милан» (Италия) 1:0 (Лаутаро Мартинес, 74); первый матч 2:0.
«Манчестер Сити» (Англия)—«Реал» (Испания) 4:0 (Бернарду Силва, 23, 37; Аканджи, 76; Хулиан Альварес, 90+1); первый матч 1:1.
Финал «Манчестер Сити»—«Интер» пройдет 10 июня в Стамбуле на стадионе Ataturk Olimpiyat.