Прокуратура подала апелляцию на приговор Евгению Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ

Прокуратура обжаловала решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга, оштрафовавшего бывшего мэра города Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) на 260 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Об этом «Ъ» рассказал адвокат Владислав Идамжапов.

Защита еще не получила текст апелляционного представления, поэтому причины обжалования приговора ей неизвестны. При этом Владислав Идамжапов заявил, что «не понимает логику» прокуратуры, ведь приговор суда полностью удовлетворил требования гособвинения. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Ъ» отказались комментировать причины подачи апелляции.

Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана было возбуждено в августе прошлого года. Поводом для возбуждения дела стал стрим Евгения Ройзмана на YouTube. Согласно обвинительному заключению, 1 июля 2022 года экс-мэр находился в помещении благотворительного Фонда Ройзмана, где, «желая подорвать авторитет вооруженных сил РФ», провел трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Там он, в частности, называл специальную военную операцию на Украине войной, а букву Z сравнивал с нацистской символикой, при этом «не поясняя» цели проведения СВО. Приговор политику огласили 19 мая. Решение суда сам Евгений Ройзман назвал оправдательным, а прокурор после заседания пояснил, что штраф — самое строгое наказание, учитывая, что преступление совершено «в старой редакции уголовного закона».

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуратура отнеслась к Евгению Ройзману по-вегетариански».

Илья Смирнов, Екатеринбург