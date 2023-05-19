Евгений Ройзман наговорил на штраф

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал экс-мэра Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов) виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ) и оштрафовал на 260 тыс. руб. Прокурор пояснил, что ему назначено самое строгое наказание, учитывая, что преступление совершено в старой редакции уголовного закона. Политик назвал приговор «оправдательным». Защита экс-мэра пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) (в центре) во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) (в центре) во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оглашение приговора бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иноагентов) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ) прошло 19 мая. Октябрьский районный суд под председательством Николая Тараненко признал политика виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 260 тыс. руб. штрафа. Именно такое решение запрашивала в ходе прений сторона обвинения.

Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана было возбуждено в августе прошлого года. Тогда в квартире политика и в здании благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» прошли обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поводом для возбуждения дела стал стрим Евгения Ройзмана на YouTube. Согласно обвинительному заключению, 1 июля 2022 года экс-мэр находился в помещении благотворительного «Фонда Ройзмана», где, «желая подорвать авторитет вооруженных сил РФ», провел трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Там он, в частности, называл специальную военную операцию на Украине «войной», а букву Z сравнивал с нацистской символикой, при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

Таким образом, по мнению государственного обвинителя, господин Ройзман публично сообщил неограниченному кругу зрителей информацию, которая содержит «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ, т.е. дискредитации», а также вызвал широкий общественный резонанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После вынесения приговора по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ После вынесения приговора по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов, представлявший сторону обвинения, пояснил, что Евгению Ройзману назначено самое строгое наказание. «Учитывая, что преступление было совершено в старой редакции уголовного закона, наказание в виде штрафа является единственно возможным. Поскольку ранее преступление было отнесено к преступлениям небольшой тяжести, а Ройзман является лицом несудимым, лишение свободы ему назначить было нельзя»,— подчеркнул господин Соколов.

Адвокат политика Владислав Идамжапов возразил высказываниям прокурора, напомнив, что в марте 2022 года в Тульской области суд признал виновным 53-летнего Алексея Москалева по уголовному делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), его приговорили к двум годам колонии. «При отягчающих обстоятельствах реальное лишение свободы вполне возможно. А круг этих отягчающих обстоятельств достаточно резиновый. Например, сейчас есть отягчающее обстоятельство: совершение преступления в период мобилизации. Мобилизация есть или нет – никто не знает»,— пояснил господин Идамжапов. Он уточнил, что после получения копии приговора защита решит, будет ли обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Защита политика настаивала на том, что у Евгения Ройзмана не было умысла дискредитировать Вооруженные силы РФ, поскольку он не знал, какие вопросы в ходе стрима ему будут задавать зрители. «Запись эфира длится около 80 минут. Их них только 4 минуты (5%) Евгений Ройзман прямо или косвенно затрагивал тему СВО. Умысла делать этого не было, а значит нет и состава преступления»,— заявлял адвокат.

Евгений Ройзман приговором был удивлен. «Я считаю, что он оправдательный в нынешних условиях. Моя задача была, в первую очередь, не сесть, во вторую очередь, не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях. Считаю, мне удалось это сделать»,— заявил экс-мэр. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что планирует продолжить вести прямые эфиры и личные приемы.

Катерина Якушева