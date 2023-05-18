Звезды сошлись на суде

Гособвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов) 260 тыс. руб. штрафа по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ) за прямой эфир, в котором он говорил о спецоперации и отвечал на вопросы зрителей. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга, где рассматривают уголовное дело, в поддержку подсудимого поступило около 30 характеристик, в том числе от певицы Аллы Пугачевой и вдовы первого президента России Наины Ельциной, а на заседании присутствовал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Евгений Ройзман назвал предложение прокуратуры о наказании «вегетарианским запросом».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поддержать Евгения Ройзмана (справа, признан иноагентом) приехала делегация из Москвы во главе с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Поддержать Евгения Ройзмана (справа, признан иноагентом) приехала делегация из Москвы во главе с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Третье заседание по уголовному делу в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов) в Октябрьском районном суде прошло 18 мая. Подсудимого обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ).

Согласно обвинительному заключению, 1 июля 2022 года Евгений Ройзман находился в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана», где, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Сторона обвинения пояснила, что поводом для возбуждения уголовного дела стали выражения Евгения Ройзмана, в частности, он назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

На заседании продолжился допрос свидетелей. Со стороны обвинения выступил один из зрителей видеоролика Юрий Контемиров.

«Смотрел запись эфира в августе. Меня огорчило, что Евгений Ройзман выставлял страну в неприятном свете, негативно высказывался о православии, об армии, о государстве и президенте. Говорил, что в войну не нужно было ввязываться»,— пояснил господин Контемиров.

На вопрос защиты, повлияли ли слова Евгения Ройзмана на его отношение к российской армии, свидетель ответил: «Я к действиям ВС РФ отношусь нормально. Сам воевал в Афганистане. После просмотра видео мое мнение об армии не изменилось, я как уважал ее, так и уважаю».

Затем суд заслушал показания учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Она назвала Евгения Ройзмана «человеком фантастически неравнодушным» и вспомнила несколько эпизодов, когда политик помогал больным спинальной мышечной атрофией (СМА) и другим нуждающимся. «Когда он стал мэром, мне казалось, что он выстроит дистанцию и отстранится. Но нет. Даже тогда весь его кабинет был заставлен коробками, инвалидными колясками и другой гуманитарной помощью. Помещение было больше похоже на склад для нуждающихся, чем на кабинет мэра»,— рассказала госпожа Федермессер.

Последним свидетелем выступил Дмитрий Бахтин, отец мальчика с СМА, на лечение которого господин Ройзман помог собрать 160 млн руб. «Это человек, который подарил жизнь моему ребенку. В 2020 году у меня родился сын, через месяц ему поставили диагноз СМА. В медучреждениях нам отказывали в получении лекарства, и мы решили собирать средства на лечение самостоятельно. 5 сентября 2020 года Евгений Ройзман позвонил мне и сказал, что будет помогать. В свой день рождения он попросил всех, кто хотел его поздравить, перевести средства на лечение нашего сына. Делали все, чтобы закрыть сбор. И это получилось»,— пояснил господин Бахтин.

Защита попросила суд приобщить к материалам дела около 30 положительных характеристик на Евгения Ройзмана. В частности, их дали вдова первого президента России Наина Ельцина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов), режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко.

Некоторые характеристики, в том числе от певицы Аллы Пугачевой, суд отказался приобщать, заявив, что они составлены непроцессуально. «Непроцессуальное — это все те характеристики, где сказали, что Ройзмана нужно отпускать, нельзя преследовать и подобное»,— пояснил журналистам в перерыве экс-мэр.

В ходе прений гособвинение заявило о виновности Евгения Ройзмана и запросило для него штраф в размере 260 тыс. руб. Адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов заявил, что обвинение не конкретизировано. «В обвинительном заключении нет конкретных высказываний, которые, по версии стороны обвинения, являются противоправными. Есть только их интерпретация стороной обвинения. Указывается, что Ройзман использовал слово “война” и не упоминал цели проведения СВО. Но в России нет акта, обязывающего граждан называть цели СВО. Также нет обязанности называть происходящее между Россией и Украиной СВО. Юридический статус СВО не определен, указа о начале спецоперации не было, начало СВО было объявлено обращением президента»,— пояснил господин Идамжапов.

По мнению адвоката, у Евгения Ройзмана не было преступного умысла дискредитировать армию, поскольку он не мог знать, какие вопросы зрители будут задавать в ходе прямого эфира. «Если нет умысла, нет и состава преступления»,— резюмировал Владислав Идамжапов, указав на невиновность подзащитного.

После прений Евгений Ройзман выступил с последним словом. Политик поблагодарил всех, кто написал ему положительную характеристику.

«Я прожил хорошую жизнь, ни о чем не жалею и ничего не боюсь. Никто не может отнять у меня право говорить то, что я думаю»,— заключил экс-мэр.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания, Евгений Ройзман заявил, что ожидал «более сурового» запроса со стороны гособвинения. «Совершенно неожиданно, что запросили 260 тыс. руб. штрафа. Это абсолютно вегетарианский запрос. Все понимают, что ничего плохого я не совершил. С другой стороны, еще приговор не звучал, так что не будем загадывать»,— сказал господин Ройзман.

На заседании по делу экс-мэра присутствовал главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. «Ройзман всех всегда поддерживает. Пришло время теперь нам вступиться за него. Это называется солидарность и сопротивление мракобесию»,—отметил господин Муратов.

Приговор Евгению Ройзману будет вынесен в пятницу, 19 мая.

Катерина Якушева