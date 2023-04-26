Стримное дело

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Политика обвиняют в дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) — за видеоролик, в котором он говорил о спецоперации и отвечал на вопросы зрителей. В ходе заседания сторона обвинения изучила доказательства преступления, но политик отказался признавать вину. После этого все участники процесса целиком посмотрели часовой стрим, который и лег в основу дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана спустя восемь месяцев после его возбуждения. Согласно обвинительному заключению, 1 июля 2022 года он находился в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана», где, «желая подорвать авторитет вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы».

Сторона обвинения пояснила, что поводом для возбуждения уголовного дела стали выражения Евгения Ройзмана, где тот, в частности, называет специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

Таким образом, по мнению государственного обвинителя, Евгений Ройзман публично сообщил неограниченному кругу зрителей информацию, которая содержит «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования вооруженных сил РФ, т. е. дискредитации», а также вызвал широкий общественный резонанс.

На стадии изучения доказательств были оглашены результаты обысков, прошедших в день задержания Евгения Ройзмана, 24 августа, в его квартире и офисе. Также среди доказательств были результаты различных экспертиз и постановления судов о признании политика виновным в совершении административных правонарушений — в прошлом году он трижды был оштрафован по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация Вооруженных сил РФ»).

После этого участники заседания посмотрели тот самый стрим от 1 июля. Он длился около часа. На записи Евгений Ройзман так ответил на вопрос зрителя о том, почему он перестал регулярно публиковать видео: «После 24 февраля, когда идет война и гибнут люди, я не могу говорить ни о чем другом. А каждый раз говорить только об этом — физически невозможно». Полицию заинтересовали и другие ответы на вопросы.

Евгений Ройзман заявил, что понимает предъявленные обвинения, но своей вины не признает.

«Единственное, что я понял,— я все грамотно излагал, мне даже возразить нечего. Меня удивило, что в деле семь томов. За бюджетные деньги столько народу проделало такой фронт работы. На мой взгляд, вещи совершенно нелепые»,— высказался политик в разговоре с журналистами.

«Весь час, все вопросы и ответы, в соответствии с обвинением рассматриваются как преступный умысел, заранее организованные публичные действия, с помощью которых Евгений Ройзман преследовал единственную цель — убедить подписчиков своего сайта и дискредитировать ВС РФ»,— отметил адвокат политика Тимофей Гриднев. При этом, по словам политика, в ходе прямого эфира он не знал, какие вопросы будут задавать, «следовательно, не было и умысла». «Мне гораздо приятнее отвечать на вопросы о художниках, старообрядцах, книгах, истории Урала, но я отвечаю на то, что спрашивают»,— добавил он.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 10 мая. Евгений Ройзман предположил, что процесс по нему продлится недолго. «Существуют механизмы закончить все за три дня»,— отметил он.

Напомним, с марта прошлого года Евгения Ройзмана трижды оштрафовали на 50 тыс. руб. по ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ. Поводами для этого также были публикации в соцсетях, где он высказывался о проведении СВО. Ни одно из решений судов защите Ройзмана не удалось обжаловать.

Катерина Якушева, Екатеринбург