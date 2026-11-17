Экс-термальная ситуация
Налоговики подали на банкротство бывшего арендатора «Бань Малевича»
Бывший арендатор премиального банного комплекса «Бани Малевича» в Подмосковье может быть признан банкротом. Из-за долгов перед бюджетом налоговая служба требует признать несостоятельным ООО «Банный клуб». Эта компания принадлежит Александру Задорину — миноритарному владельцу сети «Ароматный мир» и совладельцу самого здания, где расположен аквакомплекс.
Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Саратовской области 12 ноября 2026 года обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании банкротом ООО «Банный клуб». Эта компания выступает оператором банного комплекса «Бани Малевича» в Подмосковье, открывшегося осенью 2025 года, указано на сайте. В «Банях Малевича» сообщили “Ъ”, что компания была арендатором части банного комплекса, но договор аренды с ней был расторгнут в апреле 2026 года. В «Банном клубе» и ФНС не ответили на запрос “Ъ”.
Выручка ООО «Банный клуб» в 2025 году составила 84,7 млн руб., чистый убыток — 93,7 млн руб. Сумма недоимки и задолженность по пеням и штрафам компании на 1 октября 2026 года составляла 43,5 млн руб. Организация принадлежит Александру Задорину, владеющему миноритарной долей в алкогольной сети «Ароматный мир». Он также владеет 63% в ООО «Оникс» — собственнике здания на 6,8 тыс. кв. м, где расположены «Бани Малевича». Еще 12% в «Ониксе» у Елены Веретильной и 25% у Дмитрия Хотимского — сооснователя Совкомбанка.
Превышение убытка над выручкой компании может объясняться высокими стартовыми затратами на запуск комплекса, считает директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова. Выручка нового объекта не всегда сразу достигает проектных показателей, поясняет она.
При этом налоговая задолженность сама по себе не означает, что компания получила прибыль и уклонилась от уплаты налогов, отмечает госпожа Ишметова. Налоговые обязательства, по словам эксперта, возникают и по другим основаниям. Директор по развитию Gremm Group Артем Букин не исключает, что это была техническая или операционная компания.
Новым арендатором площадей «Бань Малевича» стало ООО «Общий пар», сообщили в комплексе. Эта компания, по данным СПАРК, принадлежит Сергею Рябову — бывшему члену совета директоров АО «Сибирская инвестиционная компания».
Общая площадь работающих в России термальных комплексов по итогам первого полугодия 2026 года составила 524 тыс. кв. м, следует из подсчетов NF Group. Значение увеличилось на 11% к январю и на 30% год к году. Рост резко замедлился: за январь—июнь 2025 года предложение термальных комплексов увеличилось на 30%. Рост год к году оценивался в 50%. Всего в стране 86 термальных комплексов.
Рынок становится более конкурентным, как в сегменте банных комплексов, так и акватермальных комплексов, но новых открытий все еще много, отмечает Артем Букин. При этом премиальное позиционирование позволяет рассчитывать на высокий средний чек, но одновременно сужает круг потенциальных пользователей услуг банного комплекса и повышает требования к качеству сервиса, говорит Эвелина Ишметова. В таких проектах необходимо обеспечить повторные визиты, устойчивую загрузку в течение недели, продажи дополнительных услуг и эффективное использование всей инфраструктуры, добавляет она.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 10