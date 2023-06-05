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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор поручил изъять всю продукцию «Мистер Сидр» после смертельного отравления

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение региональным управлениям ведомства найти и изъять из оборота всю продукцию «Мистер Сидр», от отравления которым умерли 18 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ, его подлинность подтвердили в Роспотребнадзоре.

Как следует из документа, который цитирует агентство, региональные управления должны проинформировать Роспотребнадзор и занимающиеся торговлей продуктами организации о выявлении в обороте продукции «Мистер Сидр», а также выдать предписания на ее изъятие из реализации.

Ранее стало известно о массовом отравлении сидром в нескольких регионах России. Сегодня днем, 5 июня, губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что, по последним данным, в регионе из-за отравления умерли 16 человек, еще 14 госпитализированы. Также известно о двух погибших в Новокуйбышевске в Самарской области, еще двух пострадавших госпитализировали в Удмуртии.

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Управление СКР по Ульяновской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Сегодня днем СКР сообщил о задержании индивидуального предпринимателя по этому делу. По данным следствия и Роспотребнадзора, пострадавшие выпили напиток «Мистер Сидр», который они купили в сетевых магазинах «Территория пива».

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Олеся Павленко

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