Курс доллара. Прогноз на 12–13 ноября

Наталья Ващелюк,

старший аналитик До конца недели валютный курс может находиться в коридоре 81–84 руб./$ Нормализация цен на нефть могла повлиять на ожидания участников валютного рынка и привести к ослаблению рубля. Кроме того, по последним данным ЦБ РФ, в октябре чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями (нетто-продавцами) остались относительно низкими, несмотря на высокие нефтяные цены. Так, в апреле—июне 2026 года продажи валюты в среднем составляли $28,5 млрд в месяц, а средняя цена на нефть Urals с лагом в один месяц — $86 за баррель. В октябре чистые продажи валюты были равны $23,5 млрд, а средняя цена Urals в сентябре находилась около $92 за баррель. Таким образом, активность нефинансовых компаний—продавцов валюты снизилась по сравнению с весенним периодом роста цен на нефть. До конца недели валютный курс может находиться в коридоре 81–84 руб./$, 12,1–12,6 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Позитива национальной валюте могут добавить данные по октябрьскому росту доходов В центре внимания — мирные переговоры, способные повысить волатильность российского рубля на этой неделе. А также нефтяные цены, которые уменьшили темпы своего недавнего снижения. На текущий момент отдельного позитива национальной валюте могут добавить данные по октябрьскому росту доходов российского бюджета, а также увеличение ненефтегазовых доходов. Между тем на стороне американского доллара — публикация оптимистичных данных по замедлению потребительской инфляции в США. Также в фокусе мировых рынков — прогнозы на повышение Федрезервом процентной ставки в декабре и ужесточение риторики американского финансового регулятора. Траектория движения евро тем временем во многом зависит от новостей из еврозоны, где экономика все еще находится под давлением от роста ставок и политической неопределенности.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Фактором давления остается повышенный объем покупки валюты Минфином Снизившиеся нефтяные котировки и сохранение неопределенности в геополитической сфере оказывают негативное влияние на рубль. Фактором давления остается и повышенный объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Тем не менее статистика ЦБ по балансу продажи и покупки валюты компаниями нефинансового сектора выглядит позитивной. Вероятно, с учетом высоких цен на нефть в октябре такая диспозиция сохранится и в ноябре, что окажет рублю фундаментальную поддержку.