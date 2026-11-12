Курс доллара. Прогноз на 12–13 ноября
Во вторник внебиржевой курс доллара после четырехнедельной паузы поднялся выше уровня 83 руб./$. В ходе торгов он поднимался до отметки 83,18 руб./$, прибавив за два дня 1,26 руб. В среду рублю удалось отыграть часть позиций и откатился к уровню 82,64 руб./$, по итогам торгов четверга закрепился на отметке 82,80 руб./$. Высокая волатильность вызвана сочетанием нескольких факторов. С одной стороны, с начала месяца на мировом рынке нефти произошел стремительный обвал цен на нефть, что в перспективе может привести к снижению притока валютной выручки. С другой — на рынок пока еще поступает валюта от продаж по ценам сентября—октября, когда нефтяные котировки были на локальных максимумах. Добавляет нервозности инвесторам отсутствие прорыва на переговорах России, США и Украины, завершившихся в среду в Абу-Даби.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|81.00-83.17
|ПСБ
|80.00-85.00
|Банк Русский Стандарт
|81.00-83.00
|Банк Зенит
|82.00
|Газпромбанк
|80.50-83.00
|УК Первая
|80.00-83.00
|Консенсус-прогноз *
|81.97
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
До конца недели валютный курс может находиться в коридоре 81–84 руб./$
Нормализация цен на нефть могла повлиять на ожидания участников валютного рынка и привести к ослаблению рубля. Кроме того, по последним данным ЦБ РФ, в октябре чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями (нетто-продавцами) остались относительно низкими, несмотря на высокие нефтяные цены. Так, в апреле—июне 2026 года продажи валюты в среднем составляли $28,5 млрд в месяц, а средняя цена на нефть Urals с лагом в один месяц — $86 за баррель. В октябре чистые продажи валюты были равны $23,5 млрд, а средняя цена Urals в сентябре находилась около $92 за баррель. Таким образом, активность нефинансовых компаний—продавцов валюты снизилась по сравнению с весенним периодом роста цен на нефть. До конца недели валютный курс может находиться в коридоре 81–84 руб./$, 12,1–12,6 руб./CNY.
Позитива национальной валюте могут добавить данные по октябрьскому росту доходов
В центре внимания — мирные переговоры, способные повысить волатильность российского рубля на этой неделе. А также нефтяные цены, которые уменьшили темпы своего недавнего снижения. На текущий момент отдельного позитива национальной валюте могут добавить данные по октябрьскому росту доходов российского бюджета, а также увеличение ненефтегазовых доходов. Между тем на стороне американского доллара — публикация оптимистичных данных по замедлению потребительской инфляции в США. Также в фокусе мировых рынков — прогнозы на повышение Федрезервом процентной ставки в декабре и ужесточение риторики американского финансового регулятора. Траектория движения евро тем временем во многом зависит от новостей из еврозоны, где экономика все еще находится под давлением от роста ставок и политической неопределенности.
Фактором давления остается повышенный объем покупки валюты Минфином
Снизившиеся нефтяные котировки и сохранение неопределенности в геополитической сфере оказывают негативное влияние на рубль. Фактором давления остается и повышенный объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Тем не менее статистика ЦБ по балансу продажи и покупки валюты компаниями нефинансового сектора выглядит позитивной. Вероятно, с учетом высоких цен на нефть в октябре такая диспозиция сохранится и в ноябре, что окажет рублю фундаментальную поддержку.
Текущее снижение экспортных цен на нефть скажется на курсе ближе к концу декабря
После завершения налогового периода доллар стал дрейфовать от нижней границы интервала 80–83 руб./$ к верхней. В этих же границах курс сохранится в ближайшие дни. Валютной выручки пока много, и она удерживает рубль от ослабления. Еще заходит выручка сентября и октября, когда нефть стоила в среднем $92 и $101 соответственно. Чистые продажи валюты, по данным Банка России, в сентябре—октябре были в среднем на уровне $23,5 млрд. C учетом лагов поступления валюты до конца ноября ее хватит, чтобы удерживать рубль на текущем уровне даже на фоне сезонно высокого спроса на валюту для оплаты импорта. Текущее снижение экспортных цен на нефть скажется на курсе ближе к концу декабря. Глубина снижения рубля будет зависеть от длительности и масштаба коррекции цен на нефть. Но полагаем, что рубль не выйдет за пределы диапазона 80–85 руб./$ до конца года.