Задержан подозреваемый по делу о гибели восьми человек от отравления алкоголем в Ульяновской области

Следственный комитет России по Ульяновской области сообщил о задержании индивидуального предпринимателя по делу об отравлении спиртным напитком «Сидр», после употребления которого погибли восемь человек.

«Следственными органами СКР по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»,— говорится в сообщении.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора, «Сидром» отравились 14 жителей Димитровграда. Восемь человек после употребления алкогольного напитка погибли. По информации следствия, напиток продавался в сетевых магазинах «Территория пива». Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК.