В Ульяновской области шесть человек умерли от отравления алкоголем

В городе Димитровграде Ульяновской области шесть человек умерли от отравления сидром. Региональный СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным ведомства, с 3 по 4 июня несколько горожан были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом. Шестеро из них скончались. По данным Telegram-канала 112, в общей сложности были госпитализированы восемь человек. Следствие установило, что все пострадавшие употребляли сидр, купленный в магазинах «Территория пива».

«Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия. Назначен ряд судебных экспертиз»,— говорится в пресс-релизе.

112 пишет, что в сидр мог попасть метанол вместо этанола. По информации канала, продукцию уже изъяли.