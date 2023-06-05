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Коммерсантъ FM
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Число погибших после отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что, согласно последней информации, число пострадавших от отравления сидром выросло до 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в больнице.

Ранее также сообщалось о двух случаях смерти в Новокуйбышевске в Самарской области, также два человека отравились в Удмуртии, они госпитализированы. Управление СКР по Ульяновской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия и Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли «Мистер Сидр», купленный в сетевых магазинах «Территория пива».

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