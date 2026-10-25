Умер автор сценария мультфильма «Бабка Ежка и другие» Михаил Липскеров

Михаил Липскеров родился в июле 1939 года в Москве. Отучился на геолога в Московском институте цветных металлов им. М. И. Калинина. С 1963 года начал писать сценарии и тексты для эстрады. С 1972 года работал сценаристом мультипликации. Михаил Липскеров написал сценарии к мультфильмам «Волк и теленок», «Бабка Ежка и другие», «Самый маленький гном», «Как грибы с горохом воевали» и другим.