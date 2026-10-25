Умер автор сценария мультфильма «Бабка Ежка и другие» Михаил Липскеров
Умер советский и российский писатель, драматург и сценарист Михаил Липскеров. Ему было 87 лет. Об этом накануне сообщил его сын Дмитрий Липскеров в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«РИА Новости» со ссылкой на семью сценариста пишут, что Михаил Липскеров умер утром 24 октября. Причиной смерти стала болезнь, с которой писатель долго боролся, уточняет агентство. О каком именно заболевании идет речь, не уточняется. Церемония прощания с господином Липскеровым пройдет в корпусе Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в Москве. Дата пока не определена.
Михаил Липскеров родился в июле 1939 года в Москве. Отучился на геолога в Московском институте цветных металлов им. М. И. Калинина. С 1963 года начал писать сценарии и тексты для эстрады. С 1972 года работал сценаристом мультипликации. Михаил Липскеров написал сценарии к мультфильмам «Волк и теленок», «Бабка Ежка и другие», «Самый маленький гном», «Как грибы с горохом воевали» и другим.