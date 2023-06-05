Песков: пока в планах Путина нет встречи со спецпосланником папы римского

В графике президента России Владимира Путина не предусмотрена встреча с кардиналом Маттео Дзуппи, который выступает в качестве посланника папы римского по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет. Если появится, то мы вам сообщим»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах президента провести встречу со спецпосланником понтифика.

Ранее сегодня председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил о планах кардинала посетить Москву после Киева. Как уточняла пресс-служба Святого престола, Маттео Дзуппи прибудет в украинскую столицу 5-6 июня, чтобы обсудить с местными властями способы мирного урегулирования конфликта.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».