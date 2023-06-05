Россия не получала мирный план Индонезии по Украине

Россия не получала детали плана Индонезии по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также сказал, что Индонезия не направляла РФ подробности своей инициативы.

«Мне неизвестно, чтобы по дипканалам что-то детальное представлялось, поэтому ничего не могу сказать»,— подтвердил господин Песков во время пресс-колла.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил план 3 июня. Он предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. МИД Украины этот план отверг.

Подробности — в материале «Ъ» «Шангри-Ла преткновения».