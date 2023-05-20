Папа римский поручил кардиналу Дзуппи возглавить миссию мира по Украине

Папа римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болоньи и главе Итальянской епископской конференции, возглавить миссию по ослаблению напряженности в конфликте на Украине. О том, что подобная миссия готовится, стало известно в апреле, когда понтифик вернулся из поездки в Венгрию, сообщает агентство Reuters.

«Я могу подтвердить, что папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болоньи и председателю Итальянской епископской конференции, возглавить миссию, по согласованию с госсекретариатом, которая поспособствует ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде, что это может открыть путь к миру, от чего никогда не отказывался святой отец»,— прокомментировал журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни (цитата по Vatican News).

18 мая портал информации Ватикана Il Sismografo сообщил, что Москва и Киев ответили согласием на предложение папы римского Франциска принять его спецпосланников, которые намерены поделиться параметрами возможного перемирия по ватиканской версии.

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Мария Федотова