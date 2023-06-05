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Коммерсантъ FM
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Спецпосланник папы римского по урегулированию конфликта прибудет в Киев 5–6 июня

Визит президента Епископальной конференции кардинала Маттео Дзуппи в Киев состоится 5–6 июня, сообщила пресс-служба Святого престола. Он прибудет на Украину в качестве посланника папы римского Франциска по урегулированию российско-украинского конфликта. Впоследствии кардинал Маттео Дзуппи посетит и Россию, сообщил «РИА Новости» председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Фото: Remo Casilli, Reuters

Фото: Remo Casilli, Reuters

«Главная цель этого визита — подробно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и выступить в поддержку жестов гуманности, способствующих ослаблению напряженности»,— говорится в заявлении.

Леонид Севастьянов уточнил, что после визита в Киев кардинал проведет переговоры с папой римским в Ватикане, после чего посетит Москву. «Он должен будет вернуться в Ватикан к папе для консультации. После этого, проанализировав и сформировав позицию и предложение для русской стороны, направится в Москву»,— рассказал глава Всемирного союза староверов.

Маттео Дзуппи также был посредником в переговорах во время гражданской войны в Мозамбике, которая длилась с 1977 по 1992 год. Переговоры велись на протяжении 27 месяцев. Их итогом стало подписание Римских мирных соглашений между повстанческой группировкой Мозамбикское национальное сопротивление и правящей политической партией Фронт освобождения Мозамбика. За содействие мирному урегулированию военного конфликта кардинал был награжден званием почетного гражданина Мозамбика.

18 мая портал информации Ватикана Il Sismografo сообщил, что Москва и Киев ответили согласием на предложение папы римского принять его спецпосланников, которые намерены поделиться параметрами возможного перемирия по ватиканской версии. Понтифик неоднократно призывал стороны к прекращению огня. 13 мая в ходе встречи папа римский и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали предложенную им «формулу мира».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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